دستور استاندار سمنان برای جهش اقتصادی؛ تسهیلات بانکی در مسیر اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سمنان در استانداری با تأکید بر لزوم حفظ آمادگی شبکه بانکی استان تصریح کرد: نیاز است همه تمهیدات لازم برای تداوم خدمت رسانی شبکه بانکی استان در شرایط بحرانی از الان انجام شود.

وی افزود: بانک ها ستون اصلی اقتصاد و پیشران تولید در کشور بوده و نیاز است در شرایط بحرانی کشور ضمن حفظ آرامش نسبت به هم افزایی همه جانبه و خلاقیت در یافتن راه حل های مناسب و تسریع در رفع مشکلات موجود اقدام شود.

استاندار سمنان ادامه داد: با توجه به تفویض اختیارات ریاست محترم جمهور به استانداران لذا بانک های استان می توانند درصورت وجود مشکل و لزوم اخذ مجوز ها از مراجع ملی به استاندار رجوع کرده و نسبت به رفع مشکل و تسهیل در رفع موانع موجود اقدام کنند.

کولیوند با تأکید بر لزوم هدایت تسهیلات در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی در استان اظهار داشت: شنیدن صدای مردم و پاسخگویی به مطالبات آنها اولویت خدمت رسانی بوده و باید بیش از پیش به این مهم توجه شود.