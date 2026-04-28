به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح سه شنبه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی در محل دفتر وی، شبکه بانکی را در پویایی اقتصاد موثر دانست و بیان کرد: یکی از چالش های اصلی استان تامین مالی سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی به این منابع است.

وی خواستار تقویت تفویض اختیارات شبکه بانکی در سطح استان سمنان شد و ادامه داد: مزیت این اقدام در تسریع فرآیند تصمیم‌گیری و پاسخگویی نیاز فعالان اقتصادی است.

استاندار سمنان حمایت از تولید را با استفاده از شبکه بانکی مهم دانست و اضافه کرد: تعامل بانک ها با استانداری پیش برنده برنامه های اقتصادی است لذا این مهم می طلبد تا بانک ها از تولید پشتیبانی کنند.

کولیوند با تاکید به اینکه واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم نیازمند حمایت هستند، اظهار داشت: اعمال مساعدت، تقسیط و تامین نقدینگی این واحدها مورد انتظار است.

وی همچنین توضیح داد: ایجاد یک تنفس برای این واحدها می تواند مانع ایجاد وقفه در تولید و اشتغال شده و تسهیل کننده فعالیت بنگاه های تولیدی خواهد بود.