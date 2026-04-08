۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

کمیسیون شوراها اقدامات ستاد مدیریت بحران در جنگ را بررسی کرد

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون، گزارش اقدامات ستاد مدیریت بحران کشور در جنگ تحمیلی اخیر ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی محمودی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که امروز (چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه) برگزار شد، گفت: در این نشست که رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و معاونان وی نیز حضور داشت، گزارشی از اقدامات صورت گرفته این ستاد در جنگ اخیر ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس ستاد مدیریت بحران در این نشست، گزارش کاملی از فرایند های صورت گرفته در اسکان آسیب دیدگان و اقدامات صورت گرفته جهت رسیدگی به امور مردم و آسیب دیدگان ارائه کرد.

وی افزود: در ادامه نشست، نمایندگان نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص گزارش ارائه شده بیان داشته و خواستار پیگیری خسارات اموال منقول و غیرمنقول آسیب دیدگان در جنگ تحمیلی سوم شدند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: همچنین مقرر شد در نشست های آینده کمیسیون نیز مجدد موضوعات مطرح شده در این نشست با حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور مورد پیگیری جدی نمایندگان قرار گیرد.

زهرا علیدادی

