کمیسیون شوراها اقدامات ستاد مدیریت بحران در جنگ را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی محمودی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که امروز (چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه) برگزار شد، گفت: در این نشست که رئیس ستاد مدیریت بحران کشور و معاونان وی نیز حضور داشت، گزارشی از اقدامات صورت گرفته این ستاد در جنگ اخیر ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس ستاد مدیریت بحران در این نشست، گزارش کاملی از فرایند های صورت گرفته در اسکان آسیب دیدگان و اقدامات صورت گرفته جهت رسیدگی به امور مردم و آسیب دیدگان ارائه کرد.
وی افزود: در ادامه نشست، نمایندگان نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص گزارش ارائه شده بیان داشته و خواستار پیگیری خسارات اموال منقول و غیرمنقول آسیب دیدگان در جنگ تحمیلی سوم شدند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: همچنین مقرر شد در نشست های آینده کمیسیون نیز مجدد موضوعات مطرح شده در این نشست با حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور مورد پیگیری جدی نمایندگان قرار گیرد.
