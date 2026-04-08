به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا ظهر چهارشنبه با حضور در منزل شهید والامقام «قاسم مصفا لشکاجانی»، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا، تکریم خانواده معظم آنان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به رشادتهای رزمندگان گیلانی در جبهههای حق علیه باطل اظهار داشت: شهدا سرمایههای ارزشمند این مرز و بوم هستند و امروز وظیفه همه ماست که با الگوگیری از سیره آنان، مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را ادامه دهیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان گیلان به ویژه شهدای عملیات کربلای ۵، افزود: شلمچه یادآور حماسههای ماندگار رزمندگان گیلانی است و شهید قاسم مصفا لشکاجانی یکی از آن حماسهسازان بزرگ است که جان خود را در راه حفظ اسلام و انقلاب نثار کرد.
معاون رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع شهدا نزد خداوند متعال، تصریح کرد: خانواده معظم شهدا صبر و استقامتی مثال زدنی از خود به نمایش گذاشتهاند که افتخار آفرین است و ما خود را مدیون ایثارگریهای این عزیزان میدانیم.
گفتنی است، شهید «قاسم مصفا لشکاجانی» در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در جریان عملیات کربلای ۵ در حالی که تنها ۲۲ سال داشت، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع باشکوه در گلزار شهدای زادگاهش آرام گرفت و یاد و خاطره او همواره در دل همرزمان و خانواده اش زنده است.
در پایان این دیدار، معاون رسانهای ارشاد گیلان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از صبر و استقامت خانواده معظم شهید تجلیل کرد و حاضران نیز با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهید والامقام قاسم مصفا لشکاجانی را گرامی داشتند.
