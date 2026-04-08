۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

دیدار معاون رسانه‌ای ارشاد گیلان با خانواده شهید «قاسم مصفا لشکاجانی»

دیدار معاون رسانه‌ای ارشاد گیلان با خانواده شهید «قاسم مصفا لشکاجانی»

رودسر- معاون رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با حضور در منزل شهید والامقام «قاسم مصفا لشکاجانی»، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا ظهر چهارشنبه با حضور در منزل شهید والامقام «قاسم مصفا لشکاجانی»، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا، تکریم خانواده معظم آنان و زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به رشادت‌های رزمندگان گیلانی در جبهه‌های حق علیه باطل اظهار داشت: شهدا سرمایه‌های ارزشمند این مرز و بوم هستند و امروز وظیفه همه ماست که با الگوگیری از سیره آنان، مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را ادامه دهیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان گیلان به ویژه شهدای عملیات کربلای ۵، افزود: شلمچه یادآور حماسه‌های ماندگار رزمندگان گیلانی است و شهید قاسم مصفا لشکاجانی یکی از آن حماسه‌سازان بزرگ است که جان خود را در راه حفظ اسلام و انقلاب نثار کرد.

معاون رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به جایگاه رفیع شهدا نزد خداوند متعال، تصریح کرد: خانواده معظم شهدا صبر و استقامتی مثال زدنی از خود به نمایش گذاشته‌اند که افتخار آفرین است و ما خود را مدیون ایثارگری‌های این عزیزان می‌دانیم.

دیدار معاون رسانه‌ای ارشاد گیلان با خانواده شهید «قاسم مصفا لشکاجانی»

گفتنی است، شهید «قاسم مصفا لشکاجانی» در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه و در جریان عملیات کربلای ۵ در حالی که تنها ۲۲ سال داشت، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع باشکوه در گلزار شهدای زادگاهش آرام گرفت و یاد و خاطره او همواره در دل همرزمان و خانواده اش زنده است.

در پایان این دیدار، معاون رسانه‌ای ارشاد گیلان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از صبر و استقامت خانواده معظم شهید تجلیل کرد و حاضران نیز با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهید والامقام قاسم مصفا لشکاجانی را گرامی داشتند.

کد مطلب 6795405

