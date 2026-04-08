واکنش عون و السیسی و ۳ شیخ نشین به آتش بس میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر ضمن استقبال از توافق آتش‌بس خاطرنشان کرد: امیدواریم این تحول مثبت به توافقی دائمی برای پایان دادن به جنگ در منطقه و بازگرداندن امنیت و ثبات منجر شود. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که برای دستیابی به صلح پایدار، به طور جدی در مذاکرات شرکت کنند.

جوزف عون، رئیس جمهور لبنان نیز ضمن استقبال از آتش بس موقت ۱۵ روزه در منطقه، از تلاش‌های طرف‌های مختلفی که در این آتش‌بس نقش داشتند، به ویژه پاکستان، مصر و ترکیه تشکر کرد.

عون ابراز امیدواری کرد که اعلام این توافق اولین گام به سوی یک توافق نهایی و جامع باشد که در آن مسائل مختلفی را که عوامل تنش در منطقه هستند، به نحوی برطرف کند که حاکمیت کشورها حفظ شود.

واکنش شیخ نشینان

وزارت خارجه کویت ضمن استقبال از توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا بر اهمیت پایبندی کامل به آتش‌بس برای تضمین ثبات آرامش و آماده‌سازی شرایط رایزنی تأکید کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی نیز اعلام کرد: ما از توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنیم و تلاش‌های پاکستان را ارج می‌نهیم.

بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان نیز اشاره به برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای در منطقه تصریح کرد: جهان موقتا از رویارویی با فاجعه عقب نشینی کرده اما جایی برای سهل انگاری وجود ندارد. اکنون مذاکرات جدی برای برقراری یک صلح پایدار ضروری است. از تلاش برای مذاکره در راستای هدفی حیاتی و فوری یعنی تقویت امنیت منطقه‌ای قوی و پایدار حمایت خواهیم کرد.