به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای دولت انگلیس، «ایوت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس امروز چهارشنبه از برقراری آتش بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.
بر اساس اعلام این رسانه، وزیر امور خارجه انگلیس که کشورش تا کنون تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران را محکوم نکرده، در این خصوص اعلام کرد: از برقراری یک آتش بس ۲ هفتهای میان آمریکا، (رژیم) اسرائیل و ایران استقبال می کنم. این یک گام حیاتی برای ایجاد سطحی از امنیت و ثبات در منطقه و بازگرداندن جریان عادی کشتیرانی بینالمللی و اقتصاد جهانی است.
«ایوت کوپر» سپس اضافه کرد: همچنین از گفتگوهای پیشنهادی میان آمریکا و ایران که قرار است اواخر این هفته (به وقت محلی) برگزار شود استقبال می کنم و از پاکستان و همه طرف های دخیل در پیشبرد مذاکرات تشکر می کنم.
وی افزود: بسیار مهم است که گفتگوهای پیشنهادی به پایان کامل این درگیری ها منجر شود. ما به همکاری در سطح بین المللی برای حمایت از این آتش بس، پیشبرد مذاکرات و بازگرداندن و حفاظت از امنیت و ثبات در منطقه و نیز آزادی کشتیرانی ادامه خواهیم داد.
این در حالیست که کر استارمر صبح چهارشنبه در صفحه ایکس (توئیتر سابق) درباره وضعیت ناشی از اعلام آتشبس در جنگ تحمیلی آمریکا و صهیونیست های اشغالگر علیه ایران موضعگیری کرد.
نخستوزیر انگلیس در پیام خود بدون نام بردن از طرفهای جنگ نوشت: من از توافق آتشبس حاصل شده در طول شب استقبال میکنم، توافقی که لحظهای از آرامش را برای منطقه و جهان به ارمغان خواهد آورد. ما باید به همراه شرکای خود تمام تلاشمان را برای حمایت و حفظ این آتشبس، تبدیل آن به یک توافق پایدار و بازگشایی تنگه هرمز انجام دهیم.
