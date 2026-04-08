به گزارش خبرگزاری مهر، «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی پیشین یونان پس از اعلام برقراری آتش بس میان ایران و آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ پس از آغاز یک جنگ غیرقانونی و ویرانگر، موجی از شوک اقتصادی را ایجاد کرد که قابل جبران نیز نخواهد بود.

وزیر دارایی پیشین یونان ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا پس از آغاز یک جنگ غیرقانونی و مخرب و پس از تهدید ایران به نسل کشی و نابودی فرهنگی، سرانجام از همه چیز عقب نشینی کرده است؛ اما موج شوک ناشی از دشواری های اقتصادی که وی ایجاد کرد، قابل جبران نخواهد بود. پیامدهای اقتصادی این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و موج جدیدی از فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت‌ ها، آسیب به اشتغال و تعطیلی کسب‌ و کارها با آتش‌ بس پایان نمی‌ یابد.

بعد از گذشت ۳۹ روز از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در نهایت مجبور به توقف تجاوز و عقب‌نشینی شد.