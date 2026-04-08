  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

مقام سابق آتن: شوک اقتصادی تجاوز آمریکا به ایران، جبران‌پذیر نیست

وزیر دارایی پیشین یونان با اعلام آتش بس میان تهران و واشنگتن اعلام کرد: شوک اقتصادی تجاوز آمریکا به ایران، جبران‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی پیشین یونان پس از اعلام برقراری آتش بس میان ایران و آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ پس از آغاز یک جنگ غیرقانونی و ویرانگر، موجی از شوک اقتصادی را ایجاد کرد که قابل جبران نیز نخواهد بود.

وزیر دارایی پیشین یونان ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا پس از آغاز یک جنگ غیرقانونی و مخرب و پس از تهدید ایران به نسل کشی و نابودی فرهنگی، سرانجام از همه چیز عقب نشینی کرده است؛ اما موج شوک ناشی از دشواری های اقتصادی که وی ایجاد کرد، قابل جبران نخواهد بود. پیامدهای اقتصادی این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت و موج جدیدی از فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت‌ ها، آسیب به اشتغال و تعطیلی کسب‌ و کارها با آتش‌ بس پایان نمی‌ یابد.

بعد از گذشت ۳۹ روز از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در نهایت مجبور به توقف تجاوز و عقب‌نشینی شد.

کد مطلب 6795454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها