به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که از برقراری آتش‌ بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال می کند.

این رسانه در ادامه از برقراری تماس تلفنی امروز چهارشنبه میان نخست وزیر ژاپن با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در خصوص تسهیل اجرای آتش بس خبر داد.

هیئت وزیران دولت ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که از توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا استقبال کرده و به تلاش‌ها برای بازگشایی امن تنگه هرمز ادامه می‌دهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و در پیامی نوشت: پیشنهادی ۱۰ بندی از ایران دریافت کرده‌ایم و معتقدم که می‌تواند مبنای قابل اتکایی برای مذاکره باشد.

آتش بس دو هفته‌ای میان ایران و دشمنان آمریکایی-صهیونی با شرایط خاص برقرار شده است؛ ترامپ نیز این موضوع را اعلام کرده و گفته است که این دوره دو هفته‌ای فرصت خواهد داد تا توافق نهایی شده و به سرانجام برسد.