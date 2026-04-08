  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

حملات سنگین تل آویو به لبنان ۸۷ شهید و ۷۰۰ زخمی برجای گذاشت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه ای تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را بسیار شدید و سنگین توصیف کردند. این تجاوز وحشیانه علیرغم توافق آتش بس اخیر رخ می دهد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که آمار جدید تلفات حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان حاکی از شهادت ۸۷ نفر و مجروح شدن ۷۰۰ تن دیگر است.

بر اساس گزارش رسانه های لبنانی جنگنده‌های صهیونیستی طی دو ساعت گذشته حدود ۱۵۰ حمله هوایی به لبنان انجام داده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی با شدیدترین توصیف کردن تجاوز این رژیم به لبنان از آغاز حمله به این کشور مدعی شد که بیش از ۱۰۰ نقطه را در ۱۰ دقیقه هدف تجاوز قرار داده است.

بیمارستان های لبنان از حجم بالای مجروحان و نیاز مبرد به خون خبر می دهند.

خبرنگار المیادین از شهادت و زخمی شدن شمار زیادی در حمله ساختمانی در شهر صیدا در جنوب لبنان، حملات گسترده جنگنده های رژیم صهیونیستی به غرب و جنوب بیروت و شهرها و شهرک های البقاع و جنوب لبنان خبر داد.

رژیم صهیونیستی مرتکب کشتار در بیروت، بقاع، جنوب و جبل لبنان شده است.

وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد: دهها نفر در سراسر لبنان در نتیجه حملات اسرائیل شهید و صدها نفر زخمی شده‌اند. بیمارستان ها مملو از شهدا و مجروحان هستند.

صلیب سرخ لبنان از شمار بالای شهدا خبر داد. منابع مسکونی در بقاع در شرق لبنان به شدت بمباران شده است.

در حمله به شهرک شمسطار در بقاع دستکم ۱۰ نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند. مراسم تشییع در شهرک شمسطار در بقاع لبنان هدف قرار گرفته است.

حملات به غرب بیروت شامل مناطق برج ابی حیدر، المناره، عین التینه و بربور است.

خبرنگار المیادین از صدها شهید و مجروح در جنایت جدید رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن شهرک عربصالیم در جنوب لبنان خبر داد.

ضاحیه بیروت شامل محله های بئر حسن،حاره حریک، الشیاح، السلم و الرحاتب به شت بمباران شده است.

در شهرک کیفون در جبل لبنان اشغالگران مرتکب کشتار شده اند. در جریان بمباران آپارتمان مسکونی در شهرک دورس دو نفر شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شده اند.

خبرنگار المیادین از شهادت ۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر در حمله دشمن اسرائیلی به شهر صیدا خبر دادند.

شهادت شیخ صادق النابلسی در لبنان

منابع لبنانی از شهادت شیخ صادق النابلسی برادر محمد عفیف النابلسی خبر دادند.

حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه بیروت

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی علیرغم اعلام آتش‌بس، فرودگاه بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد.

حمله رژیم صهیونیستی به آرامگاه شهدای لبنانی در زمان برگزاری مراسم تشییع

رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود همزمان با برگزاری مراسم تشییع شهدای لبنانی آرامگاه شمسطار را بمباران کرد که به شهادت جمع زیادی از شهروندان لبنانی منجر شده است.

واکنش حزب الله به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی

حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: رژیم صهیونیستی می‌کوشد از تصمیم آتش‌بس مرتبط با جبهه لبنان شانه خالی کند تا شکست خود در تجاوز به ایران را جبران کند.

وی بیان کرد: اسرائیل پس از ناکامی در تحقق اهدافش، ناچار شد به تصمیم آمریکا برای توقف جنگ تن دهد.

نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: جنایات اسرائیل در لبنان نمی‌تواند تصویر شکست در برابر ایران و عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی در برابر مقاومت لبنان پیش از رسیدن به رود لیتانی را پاک کند.

نبیه بری: رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی تمام عیار شد

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حملات تجاوزکارانه امروز رژیم صهیونیستی به این کشور گفت: رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت جنگی تمام عیار شد.

وی افزود: جنایت امروز آزمونی برای همه لبنانی‌ها، رهبران سیاسی و مردمی است تا در حمایت از خون‌های ریخته شده متحد شوند.

وی افزود: جنایت امروز آزمون جدی برای جامعه بین‌المللی است. آنچه که اتفاق افتاد، نقض آشکار همه قوانین و معاهدات بین‌المللی است.

رئیس جمهور لبنان: اسرائیل، تمامی قوانین بین‌المللی را پایمال می کند

جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: حملات وحشیانه اسرائیل بارها بی‌توجهی آن به تمامی قوانین بین‌المللی را اثبات کرده است. ما بر ضرورت مسئولیت‌پذیری جامعه بین‌المللی و پایان دادن به رویکرد تهاجمی که منطقه را تهدید می‌کند، تأکید می‌کنیم.

سعد حریری: حملات وحشیانه اسرائیل به مناطق مسکونی لبنان جنایت جنگی است

نخست وزیر سابق لبنان در واکنش به بمباران وحشیانه مناطق مسکونی این کشور گفت: حملات وحشیانه به مناطق مسکونی غیرنظامی در بیروت و سراسر لبنان، جنایات جنگی آشکار است.

نواف سلام: اسرائیل به هیچ‌کدام از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ اهمیت نمی‌دهد

نخست‌وزیر لبنان در واکنش به حملات گسترده رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی لبنان گفت: اسرائیل به هیچ‌کدام از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ اهمیت نمی‌دهد. اسرائیل به هیچ‌کدام از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ اهمیت نمی‌دهد. اسرائیل در بمباران مناطق مسکونی تمامی مبادی اخلاقی، انسانی و بین المللی را پایمال کرده است. از دوستان خود خواستار آن هستیم که با بکارگیری همه ابزارهای ممکن به تجاوزات رژیم اسرائیل علیه لبنان پایان دهند.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل مدعی شد: به حملات بی وقفه به لبنان ادامه می‌دهیم

«ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: بدون هیچ وقفه ای به حملات به لبنان ادامه می دهیم.

منابع لبنانی: نبیه بری در سلامت است

منابع لبنانی از سلامت «نبیه بری» رییس مجلس لبنان علی رغم حملات دقایقی قبل اسرائیل به مناطق مختلف لبنان از جمله عین التینه، محل اقامت رییس مجلس لبنان خبر می‌دهند.

منبع یمنی: تمام قد در کنار حزب الله و لبنان هستیم

یک منبع عالی رتبه به المیادین گفت: انگشتان یمن همچنان روی ماشه است زیرا ما می دانیم که توافقات این جنایتکاران جوهری روی کاغذ است.

این منبع بیان کرد: یمن با لبنان و حزب الله است و لبنان و حزب الله در میدان تنها نخواهند بود.

منبع مذکور تاکید کرد: نمی توان نابودی لبنان یا هدف قرار دادن حزب الله را پذیرفت و یمن برای هر مرحله پیش رو در برابر دشمن آماده است.

این منبع بیان کرد: یمن در کنار حزب الله و در هر نبردی است که انجام دهد. یمن هر رویارویی با اسرائیل را نبرد امت می داند.

کد مطلب 6795456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      مگر حزب الله هم از موارد آتش بس نبود !!
    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل سگ هاریه که زنجیر پاره کرده ، تا دیر نشده جامعه ی بین المللی باید این رژیم وحشی رو مهار کنه واگرنه نسل کشی دیگری مثل آنچه در غزه اتفاق افتاد در لبنان انجام رخ خواهد داد و دلایل مضحکی هم برای آن پیدا خواهد کرد
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اینکه نشد این آتش بس برای خفه کردن حزب الله هست
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس آتش بس نقض شد که
    • احمد IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آمریکاازجنگ باایران کنارکشیده تاتنگه هرمزبازبمانداماسگ وحشی خوداسرائیل را برای تحریک ایران برای شروع مجددجنگ ونقض آتش بس هدایت میکند!مفهومش اینست که مادرآینده واردمرحله تازه ای ازجنگ بااسرائیل میشویم والبته باآمریکایی که پشت ماجرامخفی شده!هشیاری ایران دراین است که تحریک به جنگ مجددنشودوازاهرم فشارتنگه هرمزبرای کشیدن افساراسرائیل توسط آمریکااستفاده کندمثلا درازای هرحمله اسرائیل به نیروهای مقاومت لبنان،ازعبورچندکشتی مرتبط بادشمن درتنگه هرمزجلوگیری کند.افساراسرائیل دست آمریکاست وافسارآمریکا دست ما!
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل در این دو هفته از آتش بس استفاده می‌کند تا لبنان را به خاک و خون بکشد و بعد که خیالش از نابودی حزب الله جمع شد آتش بس با ایران را هم نقض خواهد کرد، رابطه ی سیاسی ایران و آمریکا خاری در چشم نتانیاهو است و الان در اتاق فکرشان سناریو های متعددی میچینند تا توافق را به هم بزنند
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      شمشیر خشم ایران اسلامی در راه است ای آمریکا و صهیون احمق. ما امت اسلامی و دوستان و متحدان‌مان را تنها نمی‌گذاریم.
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به داد لبنان برسید ، به حزب الله کمک کنید
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خاک عالم بر سر کشورهای عربی که حتی محکوم نمیکنند، چقدر انسان باید به خفت و خاری برسد که جنایت را ببیند و سکوت کند، اسرائیل وقتی تجدید قوا کند وحشی تر از قبل برمی‌گردد و فقط اتحاد میتواند جلوی تجاوزات او را بگیرد، فلسطین، غزه ، ایران و لبنان آخرین نیستند، تازه شروع کرده، رژیم صهیونیستی بقای خود را در کشتار میبیند
    • IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اینهمه میگیم آتش بس مزخرفه. بعد از آتش بس لاوان رو زد. رژیم صهیونی، لبنان رو زد اون هم با 300 شهید. مگه یکی از شروط ایران توقف در کلیه جبهه ها نبود؟ این دهن کجی نیست؟ نباید زدش؟ این از دهن کجی اولش. لابد زیر توافق زدن در بندهای دیگه هم ادامه داره. اولی رو جواب ندیم این دشمن جنایتکار گلیم اش رو بزرگتر میکنه. خود دانید
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه خدا نابودشون کنه ،با این جنگنده هاشون که وسیله ای هستند برای ادم کشی
    • محمد جعفریان خسروشاهی IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ما از نیروگاه هامون گذشتیم بزنید اسراییلو با خاک یکسان کنید اینبار خوب بزنید که نتونن از جا بلند بشن
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس آتش‌بس دیگه معنا نداره، چون اسرائیل به هیچ چیز پایبند نیست
    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      غم لبنان
    • سیدابراهیمی IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام به رزمندگان اسلام یکی از بندهای مفاد آتش بس،اجرای آتش بس در همه منطقه بود.. الان مگر رژیم وحشی صهیونیستی این بند از مفاد آتش بس را نقض نکرده است؟ برای مقابله به مثل در مورد نقض آتش بس نیازی نیست ایران حمله موشکی کند،بلکه کافی است تنگه هرمز که مجرای تنفس امریکا و متحد وحشی او و بقیه جهان است دوباره مسدود شود،تا امریکا نوچه وحشی خود را وادار به رعایت همه بندهای مفاد آتش بس کند. همین.
    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آتش بسی وجود ندارد. برادران و فرماندهان سپاه این نقض یک ماده از شروط ایران بود. آتش بس تمام شد! لطفا به خاطر خدا کوتاه نیایید.
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سازمان ملل متحد از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بیگانگان باید منطقه را ترک کنند پول مردم آمریکا مستقیم به جیب رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها می‌رود.
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حملات سنگین رژیم صهیونیستی به لبنان/ رژیم صهیونیستی باید به طور کامل نابود شود، به نفع منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، جهان است و هم واجب است.
    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل همیشه غافلگیر میکند و باید با چشم باز خوابید، حزب الله در واقع ارتش لبنانه و بدون آن چیزی از لبنان نخواهد ماند چون اسرائیل در نهایت این کشور را برای تصرف هدف قرار داده
    • IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      قطعا اگر با لبنان اینطور کرده سراغ ایران هم می آید چون این رژیم تا الان نه تحریم بوده و نه محکوم پس گستاخ تر شده، اسرائیل می‌خواهد اول حساب لبنان را برسد و بعد سراغ ایران بیاید چون جنگ در دو جبهه همزمان برایش مقدور نبود
    • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتسیانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدا نابود کنه ظالمین ،وشیاطین رو ،پیروزی با ظلم وبدی وجنایت بدست نمی یاد پیروزی تنها از راه عدالت ،و حق بدست میاد
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بهترین راه برای آرامش ایران و منطقه داشتن سلاح هسته‌ای بصورت انبوه و اعلامش بصورت رسمی به جهانه
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      برای قطع حمله به لبنان باید اعلام شود که تنگه بسته می ماند .
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با احتساب شهدای زیر آور حدود ۱۵۰۰ نفر شهید شده اند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها