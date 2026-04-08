حملات سنگین تل آویو به لبنان ۸۷ شهید و ۷۰۰ زخمی برجای گذاشت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه ای تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را بسیار شدید و سنگین توصیف کردند. این تجاوز وحشیانه علیرغم توافق آتش بس اخیر رخ می دهد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که آمار جدید تلفات حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان حاکی از شهادت ۸۷ نفر و مجروح شدن ۷۰۰ تن دیگر است.

بر اساس گزارش رسانه های لبنانی جنگنده‌های صهیونیستی طی دو ساعت گذشته حدود ۱۵۰ حمله هوایی به لبنان انجام داده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی با شدیدترین توصیف کردن تجاوز این رژیم به لبنان از آغاز حمله به این کشور مدعی شد که بیش از ۱۰۰ نقطه را در ۱۰ دقیقه هدف تجاوز قرار داده است.

بیمارستان های لبنان از حجم بالای مجروحان و نیاز مبرد به خون خبر می دهند.

خبرنگار المیادین از شهادت و زخمی شدن شمار زیادی در حمله ساختمانی در شهر صیدا در جنوب لبنان، حملات گسترده جنگنده های رژیم صهیونیستی به غرب و جنوب بیروت و شهرها و شهرک های البقاع و جنوب لبنان خبر داد.

رژیم صهیونیستی مرتکب کشتار در بیروت، بقاع، جنوب و جبل لبنان شده است.

وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد: دهها نفر در سراسر لبنان در نتیجه حملات اسرائیل شهید و صدها نفر زخمی شده‌اند. بیمارستان ها مملو از شهدا و مجروحان هستند.

صلیب سرخ لبنان از شمار بالای شهدا خبر داد. منابع مسکونی در بقاع در شرق لبنان به شدت بمباران شده است.

در حمله به شهرک شمسطار در بقاع دستکم ۱۰ نفر شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند. مراسم تشییع در شهرک شمسطار در بقاع لبنان هدف قرار گرفته است.

حملات به غرب بیروت شامل مناطق برج ابی حیدر، المناره، عین التینه و بربور است.

خبرنگار المیادین از صدها شهید و مجروح در جنایت جدید رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن شهرک عربصالیم در جنوب لبنان خبر داد.

ضاحیه بیروت شامل محله های بئر حسن،حاره حریک، الشیاح، السلم و الرحاتب به شت بمباران شده است.

در شهرک کیفون در جبل لبنان اشغالگران مرتکب کشتار شده اند. در جریان بمباران آپارتمان مسکونی در شهرک دورس دو نفر شهید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شده اند.

خبرنگار المیادین از شهادت ۶ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۵ نفر در حمله دشمن اسرائیلی به شهر صیدا خبر دادند.

شهادت شیخ صادق النابلسی در لبنان

منابع لبنانی از شهادت شیخ صادق النابلسی برادر محمد عفیف النابلسی خبر دادند.

حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه بیروت

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی علیرغم اعلام آتش‌بس، فرودگاه بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد.

حمله رژیم صهیونیستی به آرامگاه شهدای لبنانی در زمان برگزاری مراسم تشییع

رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود همزمان با برگزاری مراسم تشییع شهدای لبنانی آرامگاه شمسطار را بمباران کرد که به شهادت جمع زیادی از شهروندان لبنانی منجر شده است.

واکنش حزب الله به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی

حسن فضل الله نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: رژیم صهیونیستی می‌کوشد از تصمیم آتش‌بس مرتبط با جبهه لبنان شانه خالی کند تا شکست خود در تجاوز به ایران را جبران کند.

وی بیان کرد: اسرائیل پس از ناکامی در تحقق اهدافش، ناچار شد به تصمیم آمریکا برای توقف جنگ تن دهد.

نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: جنایات اسرائیل در لبنان نمی‌تواند تصویر شکست در برابر ایران و عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی در برابر مقاومت لبنان پیش از رسیدن به رود لیتانی را پاک کند.

نبیه بری: رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی تمام عیار شد

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حملات تجاوزکارانه امروز رژیم صهیونیستی به این کشور گفت: رژیم صهیونیستی مرتکب یک جنایت جنگی تمام عیار شد.

وی افزود: جنایت امروز آزمونی برای همه لبنانی‌ها، رهبران سیاسی و مردمی است تا در حمایت از خون‌های ریخته شده متحد شوند.

وی افزود: جنایت امروز آزمون جدی برای جامعه بین‌المللی است. آنچه که اتفاق افتاد، نقض آشکار همه قوانین و معاهدات بین‌المللی است.

رئیس جمهور لبنان: اسرائیل، تمامی قوانین بین‌المللی را پایمال می کند

جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: حملات وحشیانه اسرائیل بارها بی‌توجهی آن به تمامی قوانین بین‌المللی را اثبات کرده است. ما بر ضرورت مسئولیت‌پذیری جامعه بین‌المللی و پایان دادن به رویکرد تهاجمی که منطقه را تهدید می‌کند، تأکید می‌کنیم.

سعد حریری: حملات وحشیانه اسرائیل به مناطق مسکونی لبنان جنایت جنگی است

نخست وزیر سابق لبنان در واکنش به بمباران وحشیانه مناطق مسکونی این کشور گفت: حملات وحشیانه به مناطق مسکونی غیرنظامی در بیروت و سراسر لبنان، جنایات جنگی آشکار است.

نواف سلام: اسرائیل به هیچ‌کدام از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ اهمیت نمی‌دهد

نخست‌وزیر لبنان در واکنش به حملات گسترده رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی لبنان گفت: اسرائیل به هیچ‌کدام از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ اهمیت نمی‌دهد. اسرائیل در بمباران مناطق مسکونی تمامی مبادی اخلاقی، انسانی و بین المللی را پایمال کرده است. از دوستان خود خواستار آن هستیم که با بکارگیری همه ابزارهای ممکن به تجاوزات رژیم اسرائیل علیه لبنان پایان دهند.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل مدعی شد: به حملات بی وقفه به لبنان ادامه می‌دهیم

«ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: بدون هیچ وقفه ای به حملات به لبنان ادامه می دهیم.

منابع لبنانی: نبیه بری در سلامت است

منابع لبنانی از سلامت «نبیه بری» رییس مجلس لبنان علی رغم حملات دقایقی قبل اسرائیل به مناطق مختلف لبنان از جمله عین التینه، محل اقامت رییس مجلس لبنان خبر می‌دهند.

منبع یمنی: تمام قد در کنار حزب الله و لبنان هستیم

یک منبع عالی رتبه به المیادین گفت: انگشتان یمن همچنان روی ماشه است زیرا ما می دانیم که توافقات این جنایتکاران جوهری روی کاغذ است.

این منبع بیان کرد: یمن با لبنان و حزب الله است و لبنان و حزب الله در میدان تنها نخواهند بود.

منبع مذکور تاکید کرد: نمی توان نابودی لبنان یا هدف قرار دادن حزب الله را پذیرفت و یمن برای هر مرحله پیش رو در برابر دشمن آماده است.

این منبع بیان کرد: یمن در کنار حزب الله و در هر نبردی است که انجام دهد. یمن هر رویارویی با اسرائیل را نبرد امت می داند.