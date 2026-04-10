مردم یمن در حمایت از محور مقاومت راهپیمایی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه، استان صعده یمن شاهد راهپیمایی‌های گسترده‌ای در حمایت از پیروزی ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت در لبنان و فلسطین بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات بر ادامه حمایت و پشتیبانی از مقاومت در لبنان و فلسطین تاکید کردند.

آنها شعارهایی را در حمایت از وحدت موضع در قبال مسائل امت و همبستگی با ملت فلسطین سر داده و از پایداری محور مقاومت در مقابل دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تقدیر کردند.

تظاهر کنندگان به جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته و تاکید کردند که این پیروزی تحول مهمی در روند نزاع با دشمن صهیونیستی در منطقه است. آنها هم‌چنین بر حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری و همبستگی با لبنان و مقاومت آن تاکید کردند.