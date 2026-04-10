۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

مردم یمن در حمایت از محور مقاومت راهپیمایی برگزار کردند

مردم یمن در حمایت از محور مقاومت راهپیمایی برگزار کردند

مردم در استان صعده یمن در حمایت از مقاومت مردم ایران، لبنان، عراق و دیگر گروه ها در مقابل تجاوز آمریکایی-صهیونیستی راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه، استان صعده یمن شاهد راهپیمایی‌های گسترده‌ای در حمایت از پیروزی ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت در لبنان و فلسطین بود.

شرکت کنندگان در این تظاهرات بر ادامه حمایت و پشتیبانی از مقاومت در لبنان و فلسطین تاکید کردند.

آنها شعارهایی را در حمایت از وحدت موضع در قبال مسائل امت و همبستگی با ملت فلسطین سر داده و از پایداری محور مقاومت در مقابل دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تقدیر کردند.

تظاهر کنندگان به جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته و تاکید کردند که این پیروزی تحول مهمی در روند نزاع با دشمن صهیونیستی در منطقه است. آنها هم‌چنین بر حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری و همبستگی با لبنان و مقاومت آن تاکید کردند.

