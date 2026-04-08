به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه بنگلادش با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی ایکس از برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا استقبال کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه بنگلادش در این ارتباط آمده است: بنگلادش امیدوار است همه طرف‌ های درگیر به این آتش‌ بس احترام گذاشته و از این فرصت به‌ صورت سازنده برای دستیابی به راه‌ حلی پایدار و ماندگار و بازگرداندن صلح و ثبات در سراسر منطقه استفاده کنند.

بیانیه وزارت خارجه بنگلادش در این خصوص اضافه می کند: بنگلادش از تمامی طرف‌ هایی که در تلاش‌ های دیپلماتیک برای تحقق این آتش‌ بس نقش داشتند، قدردانی و تاکید می‌ کند که تمامی اختلافات می‌ توانند و باید از طریق گفتگو و دیپلماسی به‌صورت مسالمت‌ آمیز حل‌ و فصل شوند.

این در حالیست که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار بود، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد.

از سوی دیگر، ابراز امیدواری بنگلادش پیرامون احترام همه طرف ها به آتش بس در حالی رسانه ای شده است که رژیم صهیونیستی از صبح امروز لبنان که بخشی از آتش بس تهران- واشنگتن بود را هدف قرار داد و تعداد زیادی از مردم این کشور را شهید کرد.