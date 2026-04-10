  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

توطئه مذاکره مستقیم لبنان با تل آویو؛ نواف سلام در راه واشنگتن است

همزمان با جدی شدن زمزمه مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی و حمایت غرب از آن، یک حزب لبنانی به شدت به آن واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تحرکات جدید در زمینه مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی پرده برداشتند.

یک منبع دولتی لبنان به سی ان ان گفت: نخست وزیر لبنان در روزهای آینده پس از درخواست اسرائیل برای مذاکره مستقیم با لبنان به واشنگتن سفر خواهد کرد.

این درحالی است که حزب سوری قومی اجتماعی لبنان هرگونه پیشنهاد مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی را رد کرد و آن را به‌منزله به‌رسمیت‌شناختن سیاسی رژیم صهیونیستی دانست.

حزب سوری قومی اجتماعی هشدار داد که هرگونه مذاکره فقط به سود دشمن و طرح‌هایش برای تجزیه و فتنه داخلی لبنان خواهد بود.

از سوی دیگراتحادیه اروپا اعلام کرد: ما از اعلام مذاکرات مستقیم اسرائیل با لبنان استقبال می کنیم و منتظر نتایج واقعی هستیم. دیپلماسی تنها راه حل است. ما خواستار توقف فوری حملات به لبنان و پایان دادن به آسیب به غیرنظامیان هستیم.

همچنین محمد الخلیفی وزیر امور خارجه و یوسف راجی وزیر امور خارجه لبنان در تماسی تلفنی آخرین تحولات منطقه به ویژه لبنان را بررسی کردند.

محمد الخلیفی وزیر امور خارجه قطر بر محکومیت حملات اسرائیل به لبنان و همبستگی این کشور با اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات این کشور انجام می دهد، تاکید کرد.

کد مطلب 6797173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      13 4
      پاسخ
      مذاکره با اسرائیل؟
      • حسین قاسمی طاقبستانی IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
        0 0
        نباید منجر به خلع سلاح حزب الله بشود،چون درجنگ بعدی به کمک آنها احتیاج داریم
    • اباذر IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      روبه صفتان زشت خو، دست اندر کار خیانت به مسلمانان در پیوند با جنایتکاران جنگی و نژاد پرستان نسل کش شده اند، ولی خدای حکیم علیم و قادر متعال کیدشان را باطل خواهد کرد.

