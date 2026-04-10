توطئه مذاکره مستقیم لبنان با تل آویو؛ نواف سلام در راه واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از تحرکات جدید در زمینه مذاکرات مستقیم میان لبنان و رژیم صهیونیستی پرده برداشتند.

یک منبع دولتی لبنان به سی ان ان گفت: نخست وزیر لبنان در روزهای آینده پس از درخواست اسرائیل برای مذاکره مستقیم با لبنان به واشنگتن سفر خواهد کرد.

این درحالی است که حزب سوری قومی اجتماعی لبنان هرگونه پیشنهاد مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی را رد کرد و آن را به‌منزله به‌رسمیت‌شناختن سیاسی رژیم صهیونیستی دانست.

حزب سوری قومی اجتماعی هشدار داد که هرگونه مذاکره فقط به سود دشمن و طرح‌هایش برای تجزیه و فتنه داخلی لبنان خواهد بود.

از سوی دیگراتحادیه اروپا اعلام کرد: ما از اعلام مذاکرات مستقیم اسرائیل با لبنان استقبال می کنیم و منتظر نتایج واقعی هستیم. دیپلماسی تنها راه حل است. ما خواستار توقف فوری حملات به لبنان و پایان دادن به آسیب به غیرنظامیان هستیم.

همچنین محمد الخلیفی وزیر امور خارجه و یوسف راجی وزیر امور خارجه لبنان در تماسی تلفنی آخرین تحولات منطقه به ویژه لبنان را بررسی کردند.

محمد الخلیفی وزیر امور خارجه قطر بر محکومیت حملات اسرائیل به لبنان و همبستگی این کشور با اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات این کشور انجام می دهد، تاکید کرد.