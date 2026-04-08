به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق باطنی از مدیران رسانه ای و رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسیما در واکنش به آتش بس درباره تمدن ایران یادداشتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد که در آن یادآور شده است ایران حالا توجه همه جهان را به خود جلب کرده است.
در این یادداشت آمده است:
«موسی جلودار بود و فرعون همان شبی در نیل غرق شد که میخواست پیروان موسی را نابود کند.
اما از این پس، چه جنگ نظامی ادامه یابد، چه برای همیشه تمام شود، جنگ تمدنی ما با آمریکا و اسرائیل وارد مرحلهای تازه شده است. همان تمدنی که ترامپ بیخرد میخواست یک شبه تمامش کند!
حالا توجههای مردم دنیا، به ایران و اثرها و خبرهای تمدنیاش بیش از پیش جلب شده است.
ایرانیها امروز الهامبخشترین تمدن دنیا هستند.
نسخه علاج کارساز کارشناسی شدهای که رهبرمان آقا سیدمجتبی نویدش را داده روی میز است.
گام سوم انقلاب اسلامی شروع شده است.
و اکنون جوانان ابرقدرت ایرانی، همان شاگردان آقای شهیدمان، توانمندتر از هر زمان آماده هستند تا پرچم حق و حقیقت را با شعار لاالهالاالله و با ابزار علم و دانش، بر رفیعترین قلههای تمدن جهان بکوبند.»
نظر شما