علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در متن آتش‌بس ده‌بندی تأکید شده است که هیچ‌یک از کشورهای حوزه مقاومت هدف حمله قرار نگیرند، اظهار داشت: اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن لبنان نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل این رژیم به تعهدات و قواعد توافق آتش‌بس است.

بروجردی با تأکید بر ضرورت واکنش قاطع به این اقدام افزود: شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هرگونه اقدام در عرصه‌های سیاسی، تبلیغاتی و حتی نظامی باید در راستای دفاع از مقاومت و حمایت از حزب‌الله لبنان باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای محور مقاومت از جمله یمن و عراق نیز باید در دفاع از مردم لبنان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌ها و مناطق مختلف لبنان، گفت: با توجه به اینکه پایتخت لبنان نیز مورد هدف قرار گرفته است، ارتش لبنان باید اقدامات لازم را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور انجام دهد.

بروجردی در ادامه با اشاره به موضوع ترور نبیه بری رییس مجلس لبنان تصریح کرد: این اقدامات نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرز و خط قرمزی برای خود قائل نیست و چنین رفتارهایی بیش از هر چیز بیانگر توجیه شکست این رژیم در عرصه افکار عمومی، حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی و در میان احزاب داخلی اسرائیل است.