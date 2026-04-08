  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

بروجردی: حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، حمله به ایران تلقی می‌شود

بروجردی: حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، حمله به ایران تلقی می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با وجود توافق آتش‌بس، این اقدامات را مصداق آشکار نقض تعهدات اعلام‌شده دانست.

علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در متن آتش‌بس ده‌بندی تأکید شده است که هیچ‌یک از کشورهای حوزه مقاومت هدف حمله قرار نگیرند، اظهار داشت: اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن لبنان نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل این رژیم به تعهدات و قواعد توافق آتش‌بس است.

بروجردی با تأکید بر ضرورت واکنش قاطع به این اقدام افزود: شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هرگونه اقدام در عرصه‌های سیاسی، تبلیغاتی و حتی نظامی باید در راستای دفاع از مقاومت و حمایت از حزب‌الله لبنان باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، کشورهای محور مقاومت از جمله یمن و عراق نیز باید در دفاع از مردم لبنان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌ها و مناطق مختلف لبنان، گفت: با توجه به اینکه پایتخت لبنان نیز مورد هدف قرار گرفته است، ارتش لبنان باید اقدامات لازم را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور انجام دهد.

بروجردی در ادامه با اشاره به موضوع ترور نبیه بری رییس مجلس لبنان تصریح کرد: این اقدامات نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرز و خط قرمزی برای خود قائل نیست و چنین رفتارهایی بیش از هر چیز بیانگر توجیه شکست این رژیم در عرصه افکار عمومی، حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی و در میان احزاب داخلی اسرائیل است.

کد مطلب 6795471
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، 100 درصد به خیانت و سکوت عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین و کویت بوده است
    • اکلر IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      لطفا حرف زدن رو کنار بگذارید و این اسرائیل ملعون رو رها نکتید. این ها جز توحش کاری بلد نیستند. چطوری و باید به چه زبون و رفتاری خودشون رو معرفی کنن. آتش بس و مهلت دادن به این کفتارها عین بی خردی نیست؟
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اینکه هنوز داره حرفای خودش را میزنه، چه آتش بسی چه توافقی؟
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 1
      پاسخ
      لبنان را تنها نگذارید ، لبنان همان ایران است ، به کمک لبنان بشتابید
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹/ ترامپ در جنگ با ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران محاکمه شود
    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باید حمله به حزب الله و لبنان پاسخ داده شود رژیم صهیونیستی جواب نگیرد گستاخ تر خواهد شد
    • احمد IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نگاه کنیدافساراسرائیل دست آمریکاست وافسارآمریکاهم دست ایران.بنابراین افسارهردوجنایتکارباوجود اهرم فشار باارزشی مانندتنگه هرمزدست ایران است.ایران میتوانددرازای هرحمله به گروههای مقاومت لبنان وعراق ویمن،به میزان خسارات وارده ازعبورروزانه چندکشتی درتنگه هرمزجلوگیری کندوبه متخاصمان ضربه بزند.باوجودتنگه هرمزلازم نیست برای هرموضوعی واردجنگ شویم.افسارجهانیان دست ایران است هروقت لازم شد،طنابش رابکشید!
    • IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وضعیت تل آویو مثل غزه شده است ساختمان‌های متعدد در رژیم صهیونی تخریب شده است.
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه ،خدا لعنتشون وبه اهدافشون نرسند
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ما باید فورا تولید موشک‌های گريز از پدافند هوایی را شروع کنیم و به پیشرفت در تولید موشک‌های هایپر سونیک و موشک‌هایی که‌ زمان برخاستن آنها خیلی سریع است را دنبال کنیم
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      همین اولین روز که اتش بس نقض شد رژیم کودک کش هم که اعتناهی به اتش بس نداره نتیجه اعتماد به شیطان شکست است مواظب باشید تا موقعی که آتش بس نقض میشه اجازه ندید یه قطره نفت از تنگه رد بشه جواب نقض رو هم باید بگیرند دوران بزن در رو تمام شده جایی برای در رفتن نیست!
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بیگانگان باید منطقه را ترک کنند پول مردم آمریکا مستقیم به جیب رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها می‌رود.
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      عربستان، امارات، بحرین، کویت در این جنگ مرز دوستی و صداقت خود نشان دادند که همسایه خوب و قابل اعتمادی نیستند. دشمنی خود را با ایران عیان کردند. آمریکا پایبند به هیچ توافقی نیست.
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هیچ اعتمادی به وعده های دشمن نداریم و هر تجاوزی را با سطحی بالاتر پاسخ می دهیم
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتسیانی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایت می کنند، آدم می کشند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اسرائیل جنایتکار هم در چارچوب توافق آتش‌بس قرار نمی‌گیرد و باید نابود شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها