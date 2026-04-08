به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، ضمن گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان، به جنایات وحشیانه متجاوزگران در جنگ اشاره کرد و بیان داشت: در قرن ۲۱ در هیچ محفل انسانی و اخلاقی، چنین وحشی‌گری‌هایی علیه غیرنظامیان، مراکز علمی و میراث تمدنی و زیرساخت عمومی قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: ۱۸۰ سال پیش مجامع بین المللی به دلیل فجایعی که جنگ ها به همراه داشتند، کنوانسیون ژنو را امضا کردند که طبق آن غیر نظامیان و مکان های متعلق به آنان باید در امان باشند اما بخش بزرگی از قربانیان جنگ رمضان را زنان و کودکان و معلمانی تشکیل می‌دهند که نقشی در این جنگ نداشتند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط جنگی کشور اشاره کرد و افزود: با دفاع مقتدرانه رزمندگان سرزمین‌مان، همه به این باور و ایمان رسیده‌ایم که ایران در مقابل دشمنان همیشه پیروز خواهد بود.

مرتضی محمد زاده با اشاره به تاب‌آوری و ایستادگی مردم در جنگ تحمیلی سوم گفت: بعد از جنگ تحمیلی سوم دیگر نمی‌توان از الگوهای مدیریتی قبلی در حل مسائل پیروی کرد. باید با نسخه‌های مدیریتی جدید با رویکرد منطقه ای و متناسب با اقتضای استانی به مسائل و نیازها پاسخ گفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با بیان توصیه هایی خطاب به مدیران استانی حاضر در جلسه تصریح کرد: باید قبول کرد کشور ما متحمل خسارت‌هایی در این جنگ شده است و مردمی که امروز با وجود تفاوت ها در دیدگاه ها و سلایق و حتی اعتقادات با تمام توان در مقابل تعرض جنایتکاران ایستاده اند، انتظار عملکرد مسولانه‌تری را بعد از این از ما خواهند داشت.

محمدزاده تاکید کرد: دیگر نمی‌توان از نسخه های قبلی مدیریتی در اداره امور استفاده کرد و باید با نسخه های جدید مدیریتی پاسخگوی نیازهای مردم بود.

وی با اشاره به تجربیات حاصل از جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان گفت: تصمیمات حاصل از مدیریت اقتضایی و منطقه ای بر میزان اثربخشی و کارایی عملکرد مدیران در ایام جنگ افزوده است و این الگوی مدیریتی و تمرکز زدایی از تصمیمات اجرایی میتواند در شرایط بعد از جنگ نیز بر بازسازی و احیای خسارات ناشی از جنگ سرعت ببخشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با تقدیر و تشکر از خدمات چهارساله دباغ صادق پور در مدیریت سازمان تامین اجتماعی استان خاطر نشان کرد: ایشان تمام توان و تلاش خود را با اخلاق حسنه و اهتمام ویژه در راستای کارآمدی این سازمان و هچنین بالندگی تولید، صنعت و کارآفرینی استان به کار گرفت و همواره در طول مدیریت خود، با رویکردی مسئولانه در پیشبرد اهداف توسعه‌ای سازمان نقش مؤثری ایفا کرد.

محمدزاده در ادامه با تبریک انتصاب خوش نمک به عنوان مدیرکل جدید این سازمان اظهار داشت: با توجه به تجارب و خدمات ایشان در ارکان مختلف سازمان تامین اجتماعی این انتصاب را یک مزیت برشمرد و افزود اینگونه انتصابات چالش‌های مرسوم تغییرات مدیریتی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.