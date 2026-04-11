به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله سروری روز شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: تاکنون هفت هزار و ۷۳۹ واحد آسیب‌دیده از جنگ در سطح آذربایجان شرقی ارزیابی شده که از این تعداد ۶ هزار و ۱۰۶ واحد مسکونی و یک هزار و ۶۳۳ واحد تجاری بوده است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به خسارت‌ها افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۹۶ واحد از واحدهای آسیب‌دیده نیازمند احداث مجدد یا مقاوم‌سازی هستند و اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها در حال انجام است.

سروری ادامه داد: همچنین یک هزار و ۹۸۹ واحد مسکونی توسط مالکان تعمیر شده و هزینه‌های مربوط به تعمیرات آن‌ها از سوی بنیاد مسکن پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در کنار این اقدامات، در و پنجره و شیشه یک هزار و ۹۸۱ واحد آسیب‌دیده نیز نصب شده و هزینه‌های آن بر اساس فاکتورهای ارائه شده توسط بنیاد مسکن تأمین شده است.

وی با اشاره به حمایت از خانوارهای خسارت‌دیده افزود: در این راستا ۲۵ خانوار خسارت‌دیده در تبریز برای اسکان به شهرداری این کلانشهر معرفی شده‌اند تا تمهیدات لازم برای اسکان آن‌ها فراهم شود.

سروری تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان روند ارزیابی خسارت‌ها و پرداخت کمک‌های مالی به واحدهای آسیب‌دیده را ادامه می‌دهد تا مشکلات خانوارهای خسارت‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.