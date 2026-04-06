به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه مرتضی محمدزاده در جلسه کمیسیون کارگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد بخش های تولیدی و صنعتی در استان با قوت شروع به‌کار کرده اند، از همه صنعتگران و فعالین بخش تولیدی تقدیر و تشکر کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار با تاکید بر حمایت از پایداری اشتغال کارگران، خواستار هم افزایی و هماهنگی دستگاه های مرتبط با مشاغل کارگری جهت کاهش آسیب های احتمالی در این حوزه شد و افزود: می‌توان با ایجاد سازوکاری موثر از ظرفیت صنایع فعال جهت بکارگیری نیروهای کار تعدیل شده استفاده کرد.

محمد زاده با اشاره بر تاب آوری جامعه در برابر تهاجم دشمنان بیان داشت: دشمن در صدد این است تا با آسیب به صنایع مادر و تعطیلی کارخانجات تولیدی تاب آوری جامعه را تضعیف کند.

وی در این خصوص ادامه داد: صنعت و تولید نه تنها قلب تپنده اقتصاد هستند بلکه بنیان توسعه کشور می باشد.

معاون سیاسی و اجتناعی استاندار به اهمیت چابک‌سازی نظام اداری به منظور تصمیم گیری و پاسخگویی سریع در برابر مشکلات و مطالبات بخصوص در شرایط بحران پرداخت و افزود: با وجود نواقصاتی که در این زمینه وجود دارد، تمرکز زدایی از تصمیمات توانسته به میزان قابل توجهی بر سرعت تصمیمات بیفزاید.

محمدزاده همچنین به منظور جلوگیری از اخلال در جریان امور اقتصادی، بر فعالیت تمام‌وقت حوزه های مالی و اقتصادی در ایام جنگ تاکید کرد.

وی افزود: هماهنگی مستمر بین دستگاه های اقتصادی مانع از بروز مشکلات احتمالی می‌شود.

در ادامه گزارشی درباره‌ٔ فعالیت صنایع استان و وضعیت به‌کارگیری نیروی انسانی در شرایط جنگ توسط اعضا ارائه شد و اعضای کمیسیون راه‌حل‌های کارشناسی بر اساس میزان تاثیر صنایع استان از آسیب های جنگ را مورد بحث و بررسی قرار دادند.