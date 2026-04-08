به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی ترافیک آذربایجانشرقی عصر چهارشنبه به ریاست ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تشکیل شد.
در این نشست، سه مصوبه کلیدی و راهبردی در حوزههای توسعه کالبدی، مدیریت ترافیک و پدافند غیرعامل به تصویب رسید. این تصمیمات با هدف بهینهسازی زیرساختهای شهری، تسهیل جریان ترافیکی و ارتقای سطح ایمنی و رضایتمندی شهروندان اتخاذ شده است.
ظفر محمدی از توسعه شبکه معابر و مسیرگشایی در محله ملازینال در راستای تکمیل شبکه دسترسی و بهبود پیوستگی معابر، مصوبه مربوط به اجرای طرح مسیرگشایی در محله «ملا زینال» خبر داد و افزود: این پروژه با هدف رفع انسدادهای کالبدی، اتصال معابر فرعی به شبکههای اصلی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری تدوین شده است. اجرای این طرح، علاوه بر ارتقای کیفیت زیست شهری و بهبود زیرساختهای تردد، نقش مؤثری در افزایش شاخصهای رضایت شهروندی از خدمات توسعه شهری ایفا خواهد کرد.
محمدی با اشاره به بازطراحی هندسی میدان ائلگولی جهت مدیریت جریان ترافیک با توجه به حجم بالای تردد در تقاطعهای حساس از تصویب کلیات این طرح خبر داد و تاکید کرد: این اصلاحات با تمرکز بر کاهش نقاط تداخل، بازطراحی شعاع گردشها و اصلاح هندسه ورود و خروج به میدان انجام میشود. هدف نهایی از اجرای این طرح، روانسازی جریان ترافیکی، کاهش زمان توقف در تقاطعها و بهویژه ارتقای سطح ایمنی برای کاربران مختلف معابر (خودروها و پیادهها) است.
وی همچنین به ضرورت ارتقای استانداردهای پدافند غیرعامل در شبکه معابر و همچنین مدیریت بحران و آمادگی در برابر شرایط اضطراری تاکید کرد و یادآور شد: بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه «ارتقای استانداردهای پدافند غیر عامل» ارزیابی ظرفیت معابر جهت تخلیه اضطراری، شناسایی گلوگاههای دسترسی به مراکز امدادی و بررسی الزامات فنی در طراحی زیرساختها در راستای مقابله با مخاطرات احتمالی به عنوان بخشی از استراتژی جامع مدیریت بحران برای تضمین تابآوری شهری در مواجهه با شرایط غیرعادی باید با جدیت پیگیری گردد.
وی تصریح کرد: این مصوبات از این پس در مراحل اجرایی و عملیاتی توسط واحدهای فنی و مهندسی ذیصلاح قرار خواهند گرفت تا در کوتاهترین زمان ممکن، نتایج ملموس آن در محیط شهری مشاهده شود.
