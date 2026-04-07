۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

محمدی: مردم به هیچ وجه نگران قطعی آب، برق و گاز نباشند

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ضمن تشریح برنامه‌های دولت درباره حامل‌های انرژی در مواقع بحران گفت: مردم به هیچ وجه نگران قطعی آب، برق و گاز نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی ظهر سه‌شنبه با حضور در برنامه «ایرانیم»شبکه استانی سهند ضمن تشریح برنامه‌های دولت درباره حامل‌های انرژی در مواقع بحران گفت: درست است که تهدیداتی از جانب دشمن دیوانه در مورد بمباران زیرساخت‌های کشور شده اما مردم به هیچ وجه نگران قطعی انرژی‌های مورد استفاده مثل آب، برق و گاز نباشند.

محمدی نیروگاه‌های برق استان را از لحاظ خدمات‌دهی و ذخیره برق بسیار پر ظرفیت عنوان کرد و افزود: هم ذخیره و هم صرفه‌جویی‌هایی که شده به اندازه ای است که برای روزهای حساس پیش بینی کرده ایم و اگر دشمن حتی ۴۰ درصد نیروگاه های ما را بزند باز برق برای مصرف هست و خاموشی نداریم.

وی به مردم اطمینان کامل داد: برای هر گونه پیش‌آمدی چندین برنامه ریزی از طرف ادارات برق، گاز و آب طراحی شده و اگر اتفاقی هم افتاد خاموشی برق مردم اولویت آخر استان خواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: همه دستگاه‌های خدمات رسان با همه تجهیزات آماده خدمات رسانی مردم هستند.

