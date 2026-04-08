اراده مردم ایران پیروز جنگ آمریکایی-صهیونی

حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران با پذیرش شروط ده‌گانه‌ کشورمان، اظهار کرد: فتوای امام شهید امت، تحریم سلاح هسته‌ای بود که ما همچنان این تعهد را داریم اما باید حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شود.

وی با با بیان اینکه محاسبات دشمن آمریکایی- صهیونی اشتباه بود، افزود: آن‌ها تصور می‌کردند که جنگ چهار روز طول می‌کشد، اما ۴۰ روز گذشت و این زمان ۱۰ برابر شد و از طرفی حتی بسیاری از هم پیمانان آنها نیز در این جنگ کمکشان نکردند.

امام جمعه آبادان تصریح کرد: هر جنگی یک آغاز و یک پایان دارد ولی مهم نتیجه جنگ است که در این جنگ اراده مردم ایران پیروز شد و برای آمریکا و رژیم منحوس اسرائیلی بی آبرویی جهانی به بار آمد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تاکید بر اینکه جنگ را انتخاب نکرده بودیم و به ما تحمیل شد، توضیح داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان درسی تاریخی به دشمنان دادند و مردم نیز با حضور مستمر در خیابان جلوی توطئه مزدوران وطن فروشان را گرفتند.

وی ادامه داد: امروز ایران در مقطعی تاریخی قرار دارد و مشخص شد مسیر انقلاب شکوهمند اسلامی کاملاً درست بوده و باید همچنان با دانش ایرانی در عرصه‌های علمی و نظامی حرکت کنیم.

امام جمعه آبادان عنوان کرد: با تاسی از امام شهیدمان، مردم شهید و همه شهدای نیروی مسلح، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت جهانی، معادلات جدیدی در جهان رقم خواهد زد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی تاکید کرد: ضرورت دارد مردم ایران اسلامی همچنان با حضور پرشور خود در خیابان‌ها به ادامه‌ پیروزهای کشورمان در مقابل دشمنان کمک کنند و همچون همیشه حماسه آفرین باشند.