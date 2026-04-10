ایران این بار دست برتر در مذاکرات با آمریکا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی در خطبه‌های نماز جمعه آبادان که در مصلی این شهر برگزار شد اظهار کرد: در این ۴۰ روز حماسه‌ها آفریده شد و این اشک‌ها دنیا را لرزانده است.

وی با بیان اینکه به طور یقین انتقام رهبر شهید و دیگر شهدا را از ظالمان خواهیم گرفت،‌ تاکید کرد: بعد از شهادت رهبرمان، تحولی در دل‌ها ایجاد شد و این یک معجزه است.

امام جمعه آبادان توضیح داد: دشمن نقشه‌ها کشیده بودند اما شهید شدن رهبر معظم انقلاب کار خود را کرد و دشمن را زمین زد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به شخصیت والای رهبر معظم شهید، افزود: این مرد الهی نقشه‌های شیاطین را بر هم زد و در شرایط فعلی شکست شیاطین و نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی نزدیک است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به هیچکدام به اهدافش در جنگ تحیملی نرسیده است، گفت: دشمن در روز اول رهبر معظم انقلاب و تعدادی از فرماندهان کشورمان را شهید کرد اندکی بعد موشک‌های ما روانه اسرائیل و قرارگاه‌های دشمن در کشورهای حوزه خلیج فارس شد.

امام جمعه آبادان تصریح کرد: دشمن در همان روز اول متوجه شکست خود شد و کشورهای دیگر را متوسل به آتش بس کرد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برخی کشورها برای مذاکره، اظهار کرد:

کشور پاکستان بارها برای حضور ایران در مذاکرات پا در میانی کرد.

وی، لفاضی‌های دشمن را توخالی عنوان کرد و گقت: این لفاظی‌ها با شجاعت مردم ایران مواجه شد و ما خواسته‌های به حقی در مذاکرات داریم اما دشمن قابل اعتماد نیست.

امام جمعه آبادان بیان کرد: در این دوره از مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران دست برتر دارد و دست سربازان کشورمان روی ماشه است.

حجت‌الاسلام غبیشاوی ادامه داد: ما اقتصاد مستکبران را به چالش کشاندیم و اگر مطالبات ما را نپذیرند با پاسخ دندان شکن مواجه خواهد شد

اکنون ما در حال تحریم دشمن هستیم؛ ما خود را تجهیز خواهیم کرد و دشمن این بار ضربات سنگین‌تری متحمل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حضور مردم بسیار موثر است و نقش محوری در مذاکرات دارند، افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید بر استمرار حضور مردم در خیابان‌ها را دارد، مردم قهرمان ایران پیروز قطعی این میدان هستند.

امام جمعه آبادان با اشاره به حوادث لبنان، توضیح داد: محور مقاومت هرگز از هم جدا نخواهد شد، حزب‌الله، یمن و مقاومت در عراق در این جنگ کنار ما بودند و این حماسه‌ها ثمرات بیشتری خواهد داشت.