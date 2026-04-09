احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به دو چالش اصلی تغذیه در دوران جنگ یعنی تأمین نیازهای پروتئینی و کالری از یک سو و مدیریت استرس ناشی از کمبود مواد غذایی از سوی دیگر، توصیه‌های مهمی ارائه کرد.

وی با تأکید بر اینکه احتمال محدودیت دسترسی به مواد غذایی وجود دارد، گفت: افراد باید حواسشان باشد که مواد مغذی مورد نیازشان تأمین شود. از طرف دیگر باید غذاهایی مصرف کنند که میزان اضطراب و استرس را کنترل کند، نه اینکه به آن دامن بزند.

اسماعیل‌زاده هشدار داد: مردم به اندازه نیازشان خرید کنند تا اضطراب ناشی از تأمین غذا در جامعه تشدید نشود و گروه‌های میوه و سبزی باید تا حد امکان به حالت طبیعی دریافت شوند، اما حتماً هر خانواده یک «بسته بحران» در خانه داشته باشد؛ بسته‌ای شامل میوه‌های خشک و غذاهای کنسروی که در شرایط بحرانی بدون نیاز به فرایند پخت پیچیده بتوان نیاز تغذیه‌ای را رفع کرد.

وی درباره کاهش استرس افزود: تحقیقات نشان می‌دهد مصرف مایعات، میوه‌ها و سبزی‌ها و همچنین منابع حاوی چربی امگا ۳ مثل ماهی، خرفه، گردو و روغن کلزا می‌تواند تا حدی اضطراب و استرس را کاهش دهد. توصیه می‌شود این مواد در برنامه غذایی گنجانده شوند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه با اشاره به کم‌تحرکی مردم در خانه‌نشینی و افزایش دریافت کالری، هشدار داد: اضافه وزن و چاقی منشأ التهاب است و خود التهاب، استرس، افسردگی و اضطراب را بدتر می‌کند.

به گفته وی؛ بنابراین افراد حتماً از توصیه‌های متخصصان ورزشی استفاده کرده و حتی‌شده در منزل ورزش کنند، در دریافت کالری دقت داشته باشند تا بعد از پایان جنگ دچار اضافه وزن نشوند، میان‌وعده‌های خود را بر میوه و سبزی متمرکز کنند و در مصرف کربوهیدرات هم زیاده‌روی نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: این توصیه‌ها بدون حذف هیچ گروه غذایی قابل اجراست.