۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۲۳

توصیه‌های تغذیه‌ای وزارت بهداشت

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بر دو چالش اصلی تغذیه در جنگ یعنی تأمین نیاز کالری و پروتئین و مدیریت استرس ناشی از کمبود مواد تأکید کرد.

احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به دو چالش اصلی تغذیه در دوران جنگ یعنی تأمین نیازهای پروتئینی و کالری از یک سو و مدیریت استرس ناشی از کمبود مواد غذایی از سوی دیگر، توصیه‌های مهمی ارائه کرد.

وی با تأکید بر اینکه احتمال محدودیت دسترسی به مواد غذایی وجود دارد، گفت: افراد باید حواسشان باشد که مواد مغذی مورد نیازشان تأمین شود. از طرف دیگر باید غذاهایی مصرف کنند که میزان اضطراب و استرس را کنترل کند، نه اینکه به آن دامن بزند.

اسماعیل‌زاده هشدار داد: مردم به اندازه نیازشان خرید کنند تا اضطراب ناشی از تأمین غذا در جامعه تشدید نشود و گروه‌های میوه و سبزی باید تا حد امکان به حالت طبیعی دریافت شوند، اما حتماً هر خانواده یک «بسته بحران» در خانه داشته باشد؛ بسته‌ای شامل میوه‌های خشک و غذاهای کنسروی که در شرایط بحرانی بدون نیاز به فرایند پخت پیچیده بتوان نیاز تغذیه‌ای را رفع کرد.

وی درباره کاهش استرس افزود: تحقیقات نشان می‌دهد مصرف مایعات، میوه‌ها و سبزی‌ها و همچنین منابع حاوی چربی امگا ۳ مثل ماهی، خرفه، گردو و روغن کلزا می‌تواند تا حدی اضطراب و استرس را کاهش دهد. توصیه می‌شود این مواد در برنامه غذایی گنجانده شوند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه با اشاره به کم‌تحرکی مردم در خانه‌نشینی و افزایش دریافت کالری، هشدار داد: اضافه وزن و چاقی منشأ التهاب است و خود التهاب، استرس، افسردگی و اضطراب را بدتر می‌کند.

به گفته وی؛ بنابراین افراد حتماً از توصیه‌های متخصصان ورزشی استفاده کرده و حتی‌شده در منزل ورزش کنند، در دریافت کالری دقت داشته باشند تا بعد از پایان جنگ دچار اضافه وزن نشوند، میان‌وعده‌های خود را بر میوه و سبزی متمرکز کنند و در مصرف کربوهیدرات هم زیاده‌روی نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: این توصیه‌ها بدون حذف هیچ گروه غذایی قابل اجراست.

محدثه رمضانعلی

