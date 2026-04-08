رحمانی: سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب الگوی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در آیین چهلمین روز شهادت رهبر معظم انقلاب که در کلیسای کاتولیک آشوری و کلدانی ارومیه برگزار شد، افزود: تأثیرگذاری رهبر شهید انقلاب فراتر از حوزه سیاست، در تمامی عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی متبلور بود.

وی همچنین با اشاره به پیوند عمیق و بی‌واسطه رهبری با مردم، این ارتباط صمیمی را بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی نظام دانسته و خاطرنشان کرد: جلوه‌های این پیوند در دیدارهای عمومی، الگویی بی‌بدیل از تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی را برای تمامی مسئولان ترسیم کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی نیاز امروز کشور را نیز مدیریت جهادی مبتنی بر الگوی رهبری دانسته و افزود: بهره‌گیری از سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب، راهگشای ارتقای خدمت‌رسانی و پیشبرد اهداف راهبردی بوده و مسئولان باید با هوشمندی، این مشیِ خدمت‌گزارانه را در دستورکار خود قرار دهند.

رحمانی همچنین با قدردانی از حضور رهبران دینی و اقشار مختلف مردم در این مراسم و تأکید بر اهمیت تقویت وحدت میان پیروان ادیان الهی، اضافه کرد: همزیستی مسالمت‌آمیز در آذربایجان‌غربی ظرفیتی ارزشمند برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و تقویت انسجام ملی است.

وی حفظ وحدت میان اقوام و ادیان را از ضروریات حیاتی جامعه امروز برشمرده و افزود: این تعاملات هوشمندانه، ضامن پایداری و اقتدار کشور در برابر ناملایمات خواهد بود.