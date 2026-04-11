  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

رحمانی:آذربایجان‌ غربی در مسیر تبدیل شدن قطب‌ مهم تجارت کشور قرار دارد

ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با فعال‌ سازی ظرفیت‌ های مرزی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با ترکیه و قفقاز استان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم تجارت کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در نشست با فعالین اقتصادی استان، با تاکید بر لزوم نگاه آینده‌ محور مدیران و فعالان اقتصادی، افزود: امروز آذربایجان‌غربی وارد مرحله ارائه خدمات اقتصادی به کل کشور شده و می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت ایفا کند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دوران جنگ، خاطرنشان کرد: در این مدت بخش تولید و بازار از آرامش برخوردار بود که این امر نتیجه تلاش فعالان اقتصادی بود و اجازه ندادند واحدهای تولیدی تعطیل شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی به اصول اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و افزود: حفظ تولید، مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و در قالب یک بسته اقتصادی دنبال می‌شود.

ضرورت اصلاح رویه های بانکی

رحمانی با تاکید بر ضرورت اصلاح رویه‌های بانکی، اضافه کرد: اینکه واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نداشتن نقدینگی کافی برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند، قابل قبول نیست.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرزهای استان در ایام نوروز امسال از آرامش و فعالیت مطلوبی برخوردار بود، افزود: برخلاف برخی سال‌ها که مشکلاتی در مرزها وجود داشت، امسال همه مرزها فعال بودند و خدمات مناسب به مسافران و فعالان اقتصادی ارائه شد که این موضوع نشان‌دهنده ثبات و ظرفیت بالای استان در حوزه تجارت مرزی است.

میز ترکیه در آذربایجان غربی فعال شود

رحمانی افزود: تجارت‌های جدیدی در استان شکل گرفته و در کنار آن کولبری و پیله‌وری نیز در چارچوب قانونی ادامه دارد و حتی می‌تواند تکمیل‌تر شود، با توجه به ظرفیت‌های موجود، آذربایجان‌غربی علاوه بر جایگاه‌های صنعتی و کشاورزی، قابلیت تبدیل شدن به قطب مهم تجارت کشور را نیز دارد.

وی فعال‌سازی «میز ترکیه» در استان را ضروری دانست و اظهار کرد: این بخش باید به یکی از فعال‌ترین حوزه‌های اقتصادی استان تبدیل شود و در کنار آن نباید ظرفیت‌های حوزه قفقاز را نیز دست کم گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: همزمان با تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری و تجارت، باید برخی موانع نیز برطرف شود و در این زمینه در جلسات شورای دستگاه‌های نظارتی تصمیماتی اتخاذ شده که بخشی از آن به سیاست‌های ملی تبدیل شده است.

رحمانی تاکید کرد: در کنار مصوبات دولت، مدیران استان باید با ابتکار و نوآوری نیز وارد عمل شوند و منتظر تصمیمات ملی نمانند؛ چرا که با چنین رویکردی می‌توان روندها را تغییر داد و تحولی جدی در استان و منطقه شمال‌غرب کشور ایجاد کرد.

۵۰۰ متر مکعل در ثانیه آب وارد دریاچه ارومیه می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در پی بارندگی‌های مناسب، سدهای استان مملو از آب شده و بر اساس بازدیدهای انجام شده از شهرچای، باراندوز و دیگر نقاط، حدود ۵۰۰ مترمکعب در ثانیه آب وارد دریاچه ارومیه می‌شود که شرایط امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: وضعیت اراضی اطراف بستر دریاچه نیز نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده و گزارش‌ها حاکی از بهبود شرایط چاه‌ها است؛ همچنین اقداماتی مانند لایروبی می‌تواند تاثیرات قابل توجهی در بهبود وضعیت دریاچه داشته باشد.

کد مطلب 6798426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها