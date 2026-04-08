برگزاری پرشور مراسم چهلم رهبر شهید در اردبیل؛ راه امام ادامه دارد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها _ شیرین اسلوب: آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب آیتالله العظمی خامنهای همزمان با سراسر کشور در مشگینشهر برگزار شد.
حضور چشمگیر مردم از همه اقشار و سنین، فضای معنوی خاصی به این گردهمایی بخشید. در این مراسم، سخنرانان بر نقش بیبدیل رهبر شهید در هدایت جامعه و ارزشهای پایدار او تأکید کردند.
اشعار و سرودهای حماسی که توسط گروههای فرهنگی اجرا شد، یاد و خاطره آن شهید را زنده کرد. بسیاری از حاضرین با گریه و دعا، عمق ارتباط عاطفی خود با رهبر شهید را نشان دادند.
این مراسم نه تنها یک گردهمایی برای عزاداری بود، بلکه تجلی عزم راسخ مردم برای پاسداری از آرمانهای او بود.
مردم انقلابی و همیشه در صحنه اردبیل با فریاد «رهبر شهید، راهت ادامه دارد» پیمان خود را با راه و هدف او اعلام کردند.
پدری میانسال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل روز است که خانهمان بیاو سرد شده. اما امروز آمدیم تا بگوییم راهش در دلهای ما زنده است.
جوان دانشجو در میان جمع اینچنین گفت: ما نسل جدید، وارث آرمانهای او هستیم. درس ایستادگی و مقاومت را از او آموختیم و در دانشگاه و جامعه آن را نشر میدهیم.
رها نوری دانش اموز دوره دبیرستان گفت: رهبر شهید ما، چراغ راهی بود که تاریکیها را میشکافت. امروز نه تنها برای عزاداری، که برای بیعت دوباره با آرمانهای او اینجا هستیم و وظیفه ما است که ندای او را در همه عرصهها طنینانداز کنیم.
مادر شهیدی که عکس فرزندش را در دست داشت، گفت: او پدر همه ما بود. امروز چشمانم پر از اشک است و قلبم پر از امید، چون میبینم این همه جوان پرانرژی نمی گذارند راه او فراموش شود.
صحنههای ماندگار
تصاویر کودکان با پرچمهایی که تصویر رهبر شهید را در دست داشتند، جوانانی که با صدایی رسا سرود میخواندند و بانوانی که با پخش نذری، یاد او را زنده نگه میداشتند، از صحنههای جذاب این مراسم بود.
سخنان مسئولین و چهرههای تأثیرگذار
بابک رضازاده نماینده مشگینشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:حضور با شکوه مردمی، پاسخی محکم به همه دشمنان است. آنها گمان کردند با شهادت او، راهش پایان مییابد، اما امروز دیدند که ملت، خود ادامهدهنده راه رهبر شهید است.
فرمانده نظامی حاضر در مراسم تأکید کرد: درس رهبر شهید برای ما، درس اتحاد و مقاومت بود. نیروهای مسلح همچون گذشته، پاسدار ارزشها و خط مشی که او ترسیم کرد، خواهند بود.
به گزارش خبرنگار مهر، آنچه امروز دیدیم، تنها یک گردهمایی عزاداری نبود. اینجا صحنه یک بیعت دوباره بود بیعتی بین ملتی که داغدار است و رهبری که جسمش در میان ما نیست، اما آرمان وی در تکتک این نگاههای مصمم زنده است.
دستهای گرهشده این مادران، اشکهای این پدران، و فریادهای واحد این جوانان، تنها یک پیام دارد: ما ایستادهایم و راهت ادامه دارد.
به نظر میرسد دشمنان یک بار دیگر در محاسبه خود اشتباه کردند. آنها گمان کردند با شهادت یک رهبر، فصل یک اندیشه به پایان میرسد. اما امروز شاهد بودیم که چگونه یک ملت، خود را وارث و ادامهدهنده آن اندیشه میداند.
نظر شما