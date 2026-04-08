تراز دریاچه ارومیه یک‌ متر افزایش یافت؛ بازگشت نفس به دریاچه

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت جباری عصر چهارشنبه به همراه جمعی از معاونین و روسای ستادی اداره کل در بازدید از دریاچه ارومیه با اشاره به افزایش نسبی مساحت و تراز آب دریاچه ارومیه گفت: با افزایش بارندگی های موثر و برقراری جریانات سطحی بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود یک متر افزایش داشته است.



وی با اشاره به داده ها و نقشه های هواشناسی در خصوص بارش ها و رهاسازی حق آبه در حوضه آبریز گفت: با نگاه به این داده ها پیش بینی می کنیم که فعلا روند ورود آب به پیکره دریاچه تداوم داشته باشد و تراز آب از مقدار فعلی نیز بالاتر رود.

جباری همچنین با اشاره به آغاز فعالیت مجدد قایق های موتوری در پارک ملی دریاچه ارومیه، بیان کرد : با افزایش آب،قایق های موتوری دوباره امکان حرکت و فعالیت پیدا کردند که این موضوع موجب تسهیل در تردد محیطبانان به جزایر زیستگاهی دریاچه می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از عموم مردم و به ویژه کشاورزان حوضه آبریز خواست در نحوه و میزان مصرف آب حساسیت بیشتری داشته و مسئولانه تر عمل کنند.