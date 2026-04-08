هرگونه برداشت غیرمجاز نمک از بستر دریاچه ارومیه ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سید قریشی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از پارک ملی دریاچه ارومیه افزود: در این برنامه آخرین وضعیت بستر دریاچه از لحاظ برداشت نمک توسط متقاضیان و همچنین امکان برداشت موقت نمک خشک ترسیب شده در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ گونه برداشتی در سواحل شمالی دریاچه صورت نمی گیرد، بیان کرد: محدوده های بازدید شده فاقد دپوهای ثابت نمک بوده ومحدوده برداشتی به حالت اول اعاده شده و کلیه ادوات و تجهیزات مربوط به عملیات برداشت از محدوده پارک ملی خارج شده است.

قریشی با تاکید بر ممنوعیت هرگونه برداشت غیرمجاز نمک از بستر دریاچه ارومیه، افزود: هرگونه برداشت باید با کسب مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست و با رعایت ضوابط و مقررات محیط زیستی صورت گیرد و کارشناسان پایش این معاونت و مامورین یگان حفاظت محیط زیست، مناطق تحت مدیریت را به صورت مستمر مورد کنترل و پایش قرار می دهند.

در این بازدید در راستای پایش مناطق چهار گانه تحت مدیریت اداره کل، کارشناسان پایش این معاونت، آخرین وضعیت سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه در ضلع شمالی را مورد پایش و کنترل قرار دادند.