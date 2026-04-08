۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

سپاه: تجاوزات لبنان خاتمه داده نشود، پاسخ پشیمان‌کننده می‌دهیم

سپاه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: اگر تجاوزات لبنان عزیز فورا خاتمه داده نشود، پاسخ پشیمان کننده‌ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد.

در اطلاعیه شماره ۵۶ عملیات وعده‌صادق۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله القاصم الجبارین

وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، باشد که [از طعنه زدن و پیمان شکنی] بازایستند.

هنوز ساعاتی از توافق آتش بس نگذشته است، رژیم گرگ صفت صهیونی که درنده خویی در ذات او و کشتن بیگناهان و کودکان و زنان، جزء تفکیک ناپذیر هویت اوست، کشتار وحشیانه ای را در بیروت آغاز کرده است.

به امریکای عهدشکن و شریک صهیونیست جلاد او شدیدا اخطار می کنیم، چنانچه تجاوزات لبنان عزیز فورا خاتمه داده نشود، به تکلیف خود عمل خواهیم کرد و پاسخ پشیمان کننده ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد. نصر من الله و فتح غریب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

هادی رضایی

    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      فورا بزنید فوری فوری
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      خواهشن بزنید نزارید دشمن لبنان رو اذیت کنه .
      • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        لبنان رو تنها گیر آورده داره تلافی شکستش در ایران رو سر اونا خالی میکنه
      • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
        هر کشوری نیروی نظامی قوی نداشته باشد طعمه ی چرب و نرمی برای اسرائیل است
    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      به زودی خواهند پرسید چه چیزی شکست ناپذیرتان کرده است؟ پاسخ ما یک کلمه است: قرآن
    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      اسراییل با این کار میخواد ایران عصبانی کنه تا نقض آتش بس کنه
    • اکبر IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      آتش بسی که این همه دنبابش بودن رو ۲ ساعت هم بهش پایبند نبودن. صحبت از آتش بس و مذاکره با این ها مسخره س. کل دنیا رو به بازی گرفتن. سایر کشورها رو هم‌مچل کردن. بس کنید این موضوع آتش بس رو، یقه ش رو‌گرفتید ول نکتید تا به خواسته تون برسید. الان هم معطل نکنید به آتش بس که پایبند نبودن، بزنید بره.
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      کاش سلاح هسته‌ای داشتیم کاش مقامات به این باور برسن طرف مقابل نه اخلاق سرش میشه نه دین داره نبود سلاح هسته‌ای دشمنو بی خیال و نترس کرده
    • IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      پس این همه تخریب و شهید چه می شود ؟ باید بلافاصله پاسخ دندان شکن داده شود تا خون به ناحق ریخته برادران حزب الله جبران شود . طبق شروط نباید نتانیابوی شغال به هیچ یک از دوستان جبهه مقاومت حمله میکرد
    • حسام هاشمی IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      خواهران و برادران راه مقاومت و سربازان دلیر خدا و قران در لبنان نباید تنها و بدون دفاع بمانند و به دست کفار صهیون خانه کاشانه ویران و پیر وجوان شان به شهادت برسند ...
    • ابراهیم IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      با زدن لبنان و همزمان آتش بس با ایران میخواهند بگویند حزب الله و لبنان برای ایران مهم نیست تا این اتحاد موثر را از بین ببرند ولی فتنه دشمن به خواست خدا و درایت مسئولین بی ثمر بوده و ایران بدون آتش بس در لبنان وارد مذاکره نخواهد شد
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      پس پاسخ این جنایت و شهادت اون همه مردم چی ؟ اگر بی پاسخ بماند چگونه بگوئیم حزب الله برادر ماست . باید بلافاصله اسرائیل منحوس را موشک باران کنید تا پاسخ جنایت داده شود . چشم در برابر چشم

