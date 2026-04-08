به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه در اطلاعیه ای تاکید کرد: تجاوزات لبنان عزیز فورا خاتمه داده نشود، پاسخ پشیمان کننده‌ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد.

در اطلاعیه شماره ۵۶ عملیات وعده‌صادق۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله القاصم الجبارین

وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، باشد که [از طعنه زدن و پیمان شکنی] بازایستند.

هنوز ساعاتی از توافق آتش بس نگذشته است، رژیم گرگ صفت صهیونی که درنده خویی در ذات او و کشتن بیگناهان و کودکان و زنان، جزء تفکیک ناپذیر هویت اوست، کشتار وحشیانه ای را در بیروت آغاز کرده است.

به امریکای عهدشکن و شریک صهیونیست جلاد او شدیدا اخطار می کنیم، چنانچه تجاوزات لبنان عزیز فورا خاتمه داده نشود، به تکلیف خود عمل خواهیم کرد و پاسخ پشیمان کننده ای به متجاوزان شرور در منطقه خواهیم داد. نصر من الله و فتح غریب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی