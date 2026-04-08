حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی، مدال آوران، مربیان و داوران آسیایی و جهانی برای چهارمین سال پیاپی برگزار شد. البته برنامه ریزی شده بود استاندار، نماینده ولی فقیه در خوزستان و فرمانده سپاه استان نیز در این آیین حضور داشته باشند اما به دلیل شرایط جنگی و تغییر در برنامه، روزانه طی دو جلسه، ۶ هیئت ورزشی تجلیل می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به جوایز در نظر گرفته شده برای مدال آوران گفت: امسال ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۴۷ مدال آور که طی سال ۱۴۰۴ در میادین آسیایی و جهانی افتخار آفرینی کردند، همچنین مربیان و داوران این رقابت ها اهدا می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، برای ورزشکارانی که در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عنوان کسب کردند نیز هدایایی در نظر گرفته شد.

بنی تمیم به جوایز در نظر گرفته شده برای بانوان اشاره و عنوان کرد: طبق سنوات گذشته با توجه به زحمات دختران در حوزه ورزش، علاوه بر بانوانی که مدال کسب کرده اند برای ورزشکارانی که به رقابت های اصلی اعزام شدند، برابر مدال برنز هدیه پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش اول مراسم امروز چهارشنبه، هیات های جانبازان و توانیابان ، بیماران خاص و نابینایان و کم بینایان و در بخش دوم هیات های فوتبال، والیبال و ورزش های کارگری تجلیل شدند.