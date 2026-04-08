۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

ادعای وال‌استریت ژورنال:

ایران شرط حضور در مذاکرات پاکستان را آتش‌بس در لبنان اعلام کرد

«وال استریت ژورنال» ادعا کرد: ایران به میانجیگران گفته است که اگر در لبنان آتش‌بس برقرار نشود، در مذاکرات آتش‌بس (در پاکستان با واشنگتن) شرکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» امروز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه ادعا کرد: ایران به میانجی‌گران منطقه‌ای خبر داد که شرط مشارکت این کشور در مذاکرات پاکستان (با واشنگتن) برقراری آتش‌بس در لبنان است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه سپس مدعش شد: ایران همچنین هشدار داده که ممکن است از تصمیم خود برای بازگشایی تنگه هرمز صرف‌ نظر کند.

شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد: هیئت‌ های ایرانی و آمریکایی روز جمعه وارد پاکستان می‌شوند. آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران اولین گام به سوی صلحی گسترده‌ تر است. امیدواریم مذاکرات روز جمعه به تبدیل آتش‌ بس شکننده به یک آتش‌ بس دائمی کمک کند.

      پیروزی در جنگ با تجاوز وظلم وبدی وجنایت بدست نمی یاد ،پیروزی در جنگ تنها از راه عدالت وحق بدست میاد

