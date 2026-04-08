به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» امروز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه ادعا کرد: ایران به میانجی‌گران منطقه‌ای خبر داد که شرط مشارکت این کشور در مذاکرات پاکستان (با واشنگتن) برقراری آتش‌بس در لبنان است.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه سپس مدعش شد: ایران همچنین هشدار داده که ممکن است از تصمیم خود برای بازگشایی تنگه هرمز صرف‌ نظر کند.

شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد: هیئت‌ های ایرانی و آمریکایی روز جمعه وارد پاکستان می‌شوند. آتش‌ بس بین واشنگتن و تهران اولین گام به سوی صلحی گسترده‌ تر است. امیدواریم مذاکرات روز جمعه به تبدیل آتش‌ بس شکننده به یک آتش‌ بس دائمی کمک کند.