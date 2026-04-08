هیئات مذهبی محور تبیین و تبعیت از رهبری است

محمدعلی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه هیئات مذهبی در جامعه، اظهار کرد: هیئات همواره در مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی حرکت کرده و در شرایط مختلف، نقش مؤثری در حفظ انسجام و بصیرت عمومی ایفا کردهاند.
وی با بیان اینکه پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری برای فعالان این حوزه یک اصل اساسی است، افزود: هیئات مذهبی با تکیه بر آموزههای دینی و فرهنگ عاشورا، در راستای ترویج وحدت، آرامش اجتماعی و دوری از تنش و ناآرامیها گام برمیدارند.
باقری با اشاره به پیشینه حضور نیروهای مردمی در عرصههای مختلف، ادامه داد: رزمندگان و نیروهای متعهد کشور همواره آماده دفاع از ارزشها بودهاند و امروز نیز هیئات مذهبی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت تبیین و روشنگری را بر عهده دارند.
رئیس شورای هیئات مذهبی پهنه شمال کشور خاطرنشان کرد: مجالس عزاداری سیدالشهدا (ع) و فعالیتهای دینی، بستری برای تقویت غیرت دینی، افزایش آگاهی و تعمیق باورهای اعتقادی در جامعه است.
وی در پایان تأکید کرد: هیئات مذهبی و تشکلهای دینی با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، میتوانند نقش مهمی در انتقال مفاهیم ارزشی و تقویت روحیه همدلی و مسئولیتپذیری در جامعه ایفا کنند.
نظر شما