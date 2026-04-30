محمد علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش هیئات مذهبی در تحولات اجتماعی اظهار کرد: هیئات مذهبی همواره در خط مقدم جهاد تبیین، خدمترسانی و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی قرار دارند و در مقاطع حساس، نقشآفرینی مؤثری در تقویت انسجام اجتماعی ایفا میکنند.
وی با تقدیر از مشارکت مردم در «قرارگاههای خیابانی» و برپایی مواکب افزود: حضور پرشور و آگاهانه مردم در این برنامهها، جلوهای از همدلی، ایثار و پایبندی به فرهنگ عاشورایی است که صحنههایی کمنظیر از وحدت و همبستگی را در سطح استان رقم زده است.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران ادامه داد: مواکب حسینی در این ایام، علاوه بر خدماترسانی، به پایگاههایی برای اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی تبدیل شدهاند و نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی، بهویژه در میان جوانان و خانوادهها ایفا میکنند.
وی تأکید کرد: این حضور گسترده مردمی نماد اقتدار ملی و انسجام اجتماعی است و استمرار آن میتواند به تقویت روحیه امید و مقاومت در جامعه کمک کند.
در پایان، رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران خواستار حمایت بیشتر مسئولان از این حرکتهای مردمی شد و بر تداوم و تقویت فعالیت مواکب و برنامههای مردمی تأکید کرد.
