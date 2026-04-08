پورذهبی: شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید نماد ایمان، ایثار و مقاومت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در مراسم چهلم رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان در امامزاده جعفر (ع) دلبران در ابتدای سخنان خود با تلاوت آیه‌ای از قرآن کریم اظهار کرد: خداوند پاداش عمل صالح را می‌دهد و هر کس با ایمان کار نیک انجام دهد، سپاس خدا شامل حال اوست.

حجت‌الاسلام پورذهبی افزود: انتخاب این آیه برای این جلسه به دلیل مصداق کامل آن در رهبر شهید ماست که هر عمل صالحی از جمله جهاد، مبارزه در راه خدا، تحمل زندان، تبعید و شکنجه را تجربه کردند.

خاطرات دوران تبعید و مبارزه

نماینده ولی فقیه در کردستان به دوران تبعید رهبر شهید در ایرانشهر و فعالیت‌های ایشان در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در همان دوران نیز همواره به مردم رسیدگی می‌کردند و حتی یک روز هم از وظیفه خود کوتاهی نکردند حتی در شرایط سخت تبعید و شکنجه نیز، هیچ‌گاه بدخواه ملت نبودند و همواره در خدمت مردم بودند.

وی با بیان نمونه‌ای از تبعید گفت: یک روز، مامور پاسگاه به ایشان سیلی زد، اما رهبر ما نه تنها خشم نگرفت بلکه با استغفار و توبه، مسیر خدمت و مجاهدت را ادامه دادند این مجاهدت‌ها و فداکاری‌ها نمونه‌ای از ایمان واقعی و عمل صالح است.

مدیریت حکیمانه و رهبر فرزانه

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به ویژگی‌های رهبری و حکمت رهبر شهید اظهار کرد: رهبر ما با حکمت و درایت به مسائل نگاه می‌کردند و سخن گفتن و تصمیم‌گیری ایشان همواره عالمانه و مبتنی بر معنویت و فضیلت بود انس من با مطالب و گفته‌های ایشان نشان داد که رهبری ایشان نه فقط سیاسی، بلکه اخلاقی و الهی بود.

وی افزود: حتی در این چهل روز پس از شهادت ایشان، مردم با ارادت پای مکتب ایشان آمدند و نشان دادند که آموزه‌های رهبر شهید، مردم را در مسیر حق هدایت می‌کند.

شهدای جنگ رمضان و ایستادگی رزمندگان

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به مقاومت رزمندگان اسلام در جنگ رمضان گفت: رزمندگان ما با ایستادگی و ایمان خود، دشمن را در برابر خود شکست دادند و شرایط سخت و تهدیدهای متعدد، هرگز آن‌ها را متوقف نکرد و پیروزی در این جنگ، نتیجه ایمان و تلاش شبانه‌روزی آنان بود.

وی با اشاره به تهدیدات خارجی و عملکرد دشمنان گفت: دشمن با تمام قدرت‌های مادی تلاش کرد ما را شکست دهد، اما موفق نشد و این همان درس شجاعت و استکبارستیزی است که امام شهید و رهبر ما به ما آموختند.

تجلیل از خانواده‌های شهدا و مردم ولایتمدار

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش پایانی سخنان خود، با قدردانی از خانواده‌های شهدا و مردم دلبران اظهار داشت: حضور شما در این مراسم، تجدید قوای روحی برای رزمندگان و پاسداشت یاد شهدای عزیز است ما باید با صلوات و دعای خیر، یاد شهدای گرانقدر و رهبر شهید را زنده نگه داریم.

وی تأکید کرد: پرچم اهل بیت و امام حسین (ع) در سراسر جهان با پیروزی رزمندگان اسلام، به اهتزاز درآمد و امروز نام شهدای ما و رهبر شهید در نروژ، ایتالیا و هلند نیز بلند است و این دستاوردها نتیجه ایمان، فداکاری و پیروی از مسیر الهی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، ان‌شاءالله می‌توانیم فصل جدیدی از اقتدار جمهوری اسلامی را رقم بزنیم.

این مراسم با حضور پرشور مردم شهر دلبران و اجرای گروه سرود دانش‌آموزان برگزار شد.