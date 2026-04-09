به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی شامگاه پنجشنبه در تجمع مردم سنندج در میدان آزادی این شهر با تبیین مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی، بر نقش محوری مردم در حفظ و تداوم مسیر انقلاب تأکید کرد و با اشاره به آموزههای بنیانگذار جمهوری اسلامی، «قیام لله» را بهعنوان یک اصل راهبردی در مسیر انقلاب معرفی کرد.
وی اظهار کرد: این مفهوم برگرفته از آیه شریفه «انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله» است که توصیهای الهی و فراگیر برای همه زمانها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در تمام عمر خود عامل به این اصل بود، افزود: امروز نیز همین نگاه الهی، مسیر حرکت ملت ایران را در مواجهه با جبهه استکبار روشن میکند و عامل پایداری کشور در برابر تهدیدات است.
جلوههای قیام الهی در میدان عمل
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به تحولات اخیر کشور و مقابله با تهدیدات دشمنان، خاطر نشان کرد: آنچه در میدان نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داد، نمونهای عینی از تحقق «قیام لله» بود.
وی ادامه داد: در این میدان، از رزمندگان خط مقدم گرفته تا کارگران، تولیدکنندگان، کادر درمان و نیروهای خدماتی در حوزههای حیاتی مانند آب، برق و گاز، همگی در یک جبهه واحد برای حفظ ثبات کشور تلاش کردند.
حجتالاسلام رازیانی خاطرنشان کرد: این همافزایی و حضور همهجانبه، موجب شد تا در شرایطی که بسیاری از کشورها با بحرانهای مشابه دچار اختلال در خدماترسانی شدند، در ایران اسلامی کوچکترین خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
وی با تأکید بر اینکه حضور مردم عامل اصلی ناکامی دشمنان است، افزود: طی چهل روز گذشته، حضور آگاهانه و روشنگرانه مردم در صحنه، بسیاری از نقشههای دشمن برای ایجاد ناامنی و آشوب را خنثی کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اعترافات اخیر دشمنان درباره طراحی جنگهای خیابانی، افزود: این حضور مردمی بود که تمامی این برنامهریزیها را نقش بر آب کرد و بار دیگر نشان داد که سرمایه واقعی نظام، مردم هستند.
مردم؛ پشتوانه میدان و دیپلماسی
حجتالاسلام رازیانی در ادامه با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه مردم، گفت: معظمله همواره بر نقشآفرینی واقعی مردم تأکید داشتهاند و این حضور را عامل تعیینکننده در سرنوشت کشور میدانند.
وی افزود: همانگونه که حضور مردم در میدان نبرد موجب تقویت جبهه مقاومت شد، امروز نیز میتواند پشتوانهای قوی برای تیم دیپلماسی کشور باشد و دست مذاکرهکنندگان را در عرصه بینالمللی پر کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای تداوم این مسیر اشاره کرد و گفت: نخستین اصل، توکل به خداوند متعال است؛ همان عاملی که موجب پیروزی رزمندگان اسلام در برابر قدرتهای بزرگ شد.
وی دومین اصل را حفظ وحدت ملی عنوان کرد و افزود: دشمن با استفاده از ابزارهای رسانهای و جنگ روانی، به دنبال ایجاد شکاف در میان مردم و مسئولان است، اما ملت ایران با هوشیاری، اجازه تحقق این هدف را نخواهند داد.
رازیانی تأکید کرد: نباید اجازه داد اختلافنظرها به تفرقه تبدیل شود، چرا که وحدت، مهمترین عامل پیروزی و استمرار موفقیتهاست.
تداوم راه شهدا با حضور مردم
وی در ادامه، حضور مردم در صحنه را نشانهای از تداوم راه شهدا دانست و بیان کرد: این حضور مجاهدانه، هم تسلیبخش فقدان شهدا و رهبران است و هم تضمینکننده ادامه مسیر انقلاب اسلامی.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: مردم با حضور خود نشان میدهند که آرمانهای شهدا همچنان زنده است و مسیر انقلاب با قدرت ادامه دارد.
حجتالاسلام رازیانی با اشاره به وعده الهی در نصرت مؤمنان، خاطرنشان کرد: ملت ایران با ایستادگی در مسیر دین، کشور و رهبری، مشمول نصرت الهی خواهند شد.
وی تأکید کرد: همانگونه که در میدان نبرد، پیروزی نصیب ملت ایران شد، در عرصه دیپلماسی نیز با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور مردم، پیروزی نهایی حاصل خواهد شد.
