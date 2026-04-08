تقدیر فرماندار دشتی از مردم در پشتیبانی از رزمندگان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه با حضور در جمع بانوان روستای ملگل، از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیتهای آنان در راستای پشتیبانی از نیروهای مسلح قرار گرفت.
فرماندار دشتی با تقدیر از تلاشهای بانوان این روستا اظهار کرد: امروز فرصت شد تا بازدیدی از یکی از روستاهای شهرستان دشتی داشته باشیم که در زمینه پشتیبانی از رزمندگان اسلام در سطح شهرستان همت بسیار بالایی از خود نشان دادهاند.
وی افزود: جمعی از بانوان این روستا به صورت کاملاً خودجوش، مردمی و محلهمحور پای کار آمدهاند و با پخت نان محلی در حال حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام هستند.
مقاتلی با بیان اینکه وظیفه خود دانستیم به این بانوان خداقوت و خستهنباشید بگوییم، ادامه داد: واقعیت این است که شاید برخی تصور کنند رزم فقط در میدان جنگ معنا پیدا میکند، اما پشتیبانی از رزمندگان نیز به هر شکل ممکن بخش مهمی از این مسیر است.
فرماندار دشتی تصریح کرد: در جایجای شهرستان و حتی در سطح کشور شاهد چنین حرکتهای ارزشمندی هستیم و اقدام خودجوش مردم و بخصوص بانوان این روستا نیز نمونهای عینی از این روحیه همدلی و همراهی مردم با رزمندگان است و این همراهی و همدلی جای قدردانی دارد.
