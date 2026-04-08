به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم چهلم رهبر شهید که شامگاه چهارشنبه با حضور گسترده مردم و ارادتمندان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی، فکری و معنوی این چهره برجسته، اظهار کرد: تیم مذاکرهکننده کشور مورد اعتماد است و نباید آماج هجمهها قرار گیرد، چرا که همه امور در شرایط کنونی با اشراف و هدایت ولیفقیه در حال پیگیری است و مجموعه دلسوزان نظام نیز خود را تابع تصمیمات کلان رهبری میدانند.
وی گفت: با وجود حمایت از این مسیر، لازم است بخشی از روند مذاکرات به مسئله آتشبس در لبنان اختصاص یابد، زیرا نمیتوان از کنار رنج و فداکاری مردمی که در این مدت در صحنه مقاومت حضور داشتهاند، بهسادگی عبور کرد و اهتمام رهبر شهید به مسئله لبنان و دفاع از مظلومان، از برجستهترین شاخصههای فکری و عملی ایشان بود.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: دفاع از مظلوم تنها یکی از ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید بود و در کنار آن، دشمنشناسی، آزاداندیشی و حمایت از پیشرفت علمی کشور نیز در منظومه فکری ایشان جایگاه ممتازی داشت و این ویژگیها موجب شده بود که نگاه ایشان همزمان ناظر به مسائل راهبردی جهان اسلام و پیشرفت درونی کشور باشد.
وی ادامه داد: طرح ایدههای نو و گشودن افقهای تازه فکری، از دیگر ابعاد برجسته شخصیت این رهبر شهید به شمار میرفت؛ موضوعی که در مباحثی همچون سبک زندگی، نسبت خواص و عوام و نیز طرح مباحث فرهنگی در سخنرانیهای مختلف، بهویژه در خراسان شمالی، جلوهای روشن داشت.
رفیعی بیان کرد: انس عمیق با اهلبیت(ع)، اهتمام به توسل و تهجد و نیز تعلق خاطر ویژه به اشک بر سیدالشهدا(ع) و حضرت زهرا(س)، از دیگر شاخصههای معنوی این شخصیت بزرگ بود و ایشان بارها تأکید میکردند که رزق معنوی خود را از ایام فاطمیه دریافت میکنند و همین دلدادگی در تمام ساحتهای زندگی فردی و اجتماعیشان مشهود بود.
وی افزود: در ایام شیوع کرونا نیز هنگامی که برخی تعطیلی مجالس روضه را پیشنهاد کردند، ایشان با تأکید بر استمرار این مجالس فرمودند که روضه تعطیل نمیشود و حتی در صورت لزوم، بهتنهایی آن را برگزار خواهند کرد و رویکردی که عمق پیوند قلبی ایشان با فرهنگ عاشورا را نشان میداد.
این خطیب حوزوی با اشاره به شکوه آیینهای چهلم رهبر شهید در تهران، قم و دیگر شهرهای کشور تصریح کرد: مردم در این ۴۰ روز با حضور در صحنه و برگزاری مراسمهای گسترده، بار دیگر ارادت خود را به این رهبر فقید و شهید نشان دادند و امشب نیز از خیابانهای تهران تا شهرستانها، این آیین با شکوهی کمنظیر در حال برگزاری است.
وی گفت: همانگونه که ۴۰ روز پس از شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، کاروان اهلبیت(ع) با حضور حضرت زینب(س)، امام سجاد(ع) و دیگر بازماندگان به کربلا بازگشت، امروز نیز ملت ایران با الهام از فرهنگ اربعین، یاد و نام رهبر شهید خود را با صلابت و شکوه زنده نگه داشتهاند.
رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد شهیدان و رهبران الهی، استمرار همان مکتب عاشورایی است و مکتبی که با حضور آگاهانه مردم و پاسداشت آرمانهای شهدا، همواره در متن حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه جاری خواهد ماند.
قم- استاد حوزه علمیه قم با تبیین ابعاد شخصیتی و فکری رهبر شهید، دفاع از مظلومان را از شاخصترین ویژگیهای مکتبی و رفتاری ایشان برشمرد.
