۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

هوای پایتخت تا ۵ روز آینده صاف تا نیمه ابری خواهد بود

هوای پایتخت تا ۵ روز آینده صاف تا نیمه ابری خواهد بود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از شرایط آب و هوای این استان در پنج روز آینده خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیشیابی اعلام کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش وزش باد و افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: پیرو هشدار شماره ۳ هواشناسی سطح زرد مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، امروز در بعضی ساعات شاهد رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید، در دامنه‌ها و ارتفاعات بارش برف و باران و رخداد مه خواهیم بود، همچنین احتمال کولاک، صاعقه در مناطق مستعد، بارش تگرگ، و در نواحی جنوبی گاهی گرد و خاک با احتمال کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه تا یکشنبه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی میشود.

