هشدار هواشناسی تهران؛ رگبار، تگرگ، رعدوبرق و باد شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی سه روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد و وقوع رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، تا روز پنجشنبه (۲۰ فروردین)، به‌ویژه از بعدازظهر سه‌شنبه (۱۸ فروردین) تا چهارشنبه (۱۹ فروردین)، در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است.

همچنین در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، بارش باران و برف، رخداد مه و در برخی نقاط احتمال کولاک برف پیش‌بینی شده است. در مناطق مستعد نیز بارش تگرگ دور از انتظار نیست و در نواحی جنوبی استان، گاهی وزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

در ادامه، برای روزهای جمعه (۲۱ فروردین) و شنبه (۲۲ فروردین)، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین آسمان شهر تهران در روز چهارشنبه (۱۹ فروردین) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه می‌شود. حداقل و حداکثر دمای این روز به ترتیب ۸ و ۱۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

برای روز پنجشنبه (۲۰ فروردین) نیز شرایط جوی مشابهی حاکم خواهد بود و آسمان پایتخت در برخی ساعات با افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید همراه می‌شود؛ به‌طوری که حداقل و حداکثر دما به ترتیب ۹ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.