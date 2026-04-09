به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به حمله امروز رژیم صهیونسیتی به لبنان، نوشت:

جنایات ددمنشانه و قتل‌عام اخیر رژیم سفاک صهیونیستی در بیروت و بمباران وحشیانه دیگر مناطق لبنان، نشان از جنون و استیصال این رژیم در پی ناکامی در برابر جبهه مقاومت و ایران است.

دشمن آمریکایی-صهیونیستی بداند که تداوم جنایت علیه شیعیان مقاوم لبنان، بی‌تردید با پاسخی قاطع در میدان مواجه شده و معادلات سیاسی را به نفع جبهه مقاومت تغییر خواهد داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام | ایران | ۱۹ فروردین ۱۴۰۵

إن الجرائم الوحشیة والمجزرة الأخیرة التی ارتکبها الکیان الصهیونی السفاح فی بیروت، والقصف الهمجی لسائر المناطق اللبنانیة، تنمّ عن جنون هذا الکیان وعجزه وتخبطه إثر إخفاقه أمام جبهة المقاومة وإیران.

ولیعلم العدو الأمریکی-الصهیونی أن التمادی فی الجرائم ضد الشیعة المقاومین فی لبنان، سیواجَه حتماً بردٍ قاطع فی المیدان، مما سیغیّر المعادلات السیاسیة لصالح جبهة المقاومة.

رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام | إیران | ۱۹ شوّال ١٤٤٧ هـ