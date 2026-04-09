۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۴۸

دادستان کوهرنگ خبر داد؛

قرق مطلق دشت لاله های واژگون کوهرنگ

شهرکرد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ از قرق مطلق دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان زمانی سیوکی، اظهار داشت: دشت لاله‌های واژگون شهرستان کوهرنگ در سال جاری نیز قرق مطلق و ممنوع‌الورود است.

وی تصریح کرد: زیستگاه گونه مرتعی گیاه اشک مریم گسترده ترین دشت لاله روستای بنواستکی شهرستان کوهرنگ در کشور است که بر اثر تخریب ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه، وکوچ زودهنگام ودیرهنگام عشایر ودامداران و چرای دام بیشتر از ظرفیت، و حضور گردشگران و عدم رعایت موارد حفاظتی در سال‌های اخیر رو به نابودی قرار گرفته و احیای آن ضروری است.

دادستان شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: به منظور احیا و حفاظت از این گونه نادر لاله های، دشت لاله های واژگون قرق مطلق می شود و از ورود گردشگران و عشایر و دامداران به واژگون شهرستان کوهرنگ جلوگیری می شود.

