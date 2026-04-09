ظهور قدرت نوین جهانی؛ به ایران قوی سلام کنید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پذیرش شروط دهگانه کشورمان از سوی رئیس جمهور فاسد و جنایتکار آمریکا برای مذاکرات پیش رو در میانه تجاوز و حملات ددمنشانه نمای روشنی از ارتقای سطح بازدارندگی و برتری جهانی و رقابت پذیر نظامی و حقانیت ایران اسلامی را در این نبرد منطقه ای مقابل چشمان جهانیان به تصویر کشیده است.
دشمن متجاوز و ستمکار آمریکایی که با همدستی رژیم صهیونیستی در نهم اسفند سال گذشته با آغاز حملات وحشیانه به حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن رهبر حکیم ومجاهد انقلاب اسلامی امام خامنهای(ق) و جمعی از فرماندهان شجاع و مردم مومن کشورمان و نیز تخریب گسترده اماکن تاریخی، فرهنگی، آموزشی و درمانی و تاسیسات زیربنابی، نابودی ساختار حکمرانی و تغییر رژیم و صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران را در کمتر از ۳ روز راهبرد اساسی خود در این تهاجم غیرقانونی اعلام کرده بود.
در جریان ۴۰ روز مقاومت و پایداری مردم بابصیرت و غیرتمند و جانفشانی ستودنی مدافعان امنیت وطن در نیروهای مسلح و نیز پشتیبانی و یاری دولت خدمتگزار دچار استیصال و شکست سنگین شده و در آخرین تلاش خود برای ربایش اورانیوم غنی شده در اصفهان ناکامی بزرگی را تحربه کرد که رسانههای جهانی از آن بعنوان شکست سنگین تر از واقعه طبس در سال ۱۳۵۹ یاد می کنند.
آمریکا به هیچ یک از اهداف خود در این نبرد دست نیافته است
عقیل امامی فعال سیاسی و اجتماعی در مازندران افزود: بی گمان، پذیرش شروط ۱۰گانه کشورمان از سوی آمریکا که در این نبرد بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی متحمل شد و به هیچ یک از اهداف راهبردی خود نیز دست نیافت، پیروزی چشمگیر و قابل ملاحظهای به شمار می رود اما تداوم مسیر دیپلماسی برای تحقق کامل خواسته های بحق ملت ایران نیازمند هوشیاری و تقویت وحدت و ایستادگی ملی است.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی ها در خصوص برخی از شروط اعلام شده کشورمان که مبنای مداکرات اتی در کشور همسایه پاکستان خواهد بود، نشان می دهد که تقریبا تمامی ارکان بازدارندگی و مولفه های برتری قطعی ما در جنگ تحمیلی سوم مانند حفظ حق بهره مندی از صنعت صلح آمیز هستهای، حفاظت از گروههای مقاومت منطقه، استمرار کنترل و بدست گیری امنیت تنگه راهبردی هرمز و رفع تمامی تحریم های اولیه و ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان گنجانده شده و از همه مهمتر پرداخت غرامت به ما که گویای متجاوز بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی و سند رسوایی جهانی آنان است، این شروط را برای مردم عزیزمان بعنوان برگ برنده قطعی این نبرد رونمایی کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به مهلت دوهفته ای درنظر گرفته شده برای بررسی جزئیات شروط اعلامی در مذاکرات پاکستان، دغدغه احتمال سواستفاده از زمان اختصاص یافته برای تجهیز و تقویت توان نظامی دشمنان تجاوزکار و بدعهد با سابقه ای که از آنان در میانه دو مذاکره قبلی وجود دارد، کاملا به حق و قابل درک است اما نکته اساسی این است که نه مردم ونه نیروهای مسلح همیشه بیدار و پرتوان نباید میدان و سنگرهای کلیدی رزم و خیابانهای پهندشت میهن را خالی کنند و همچنان باید این شور و آمادگی ستودنی را برای دفاع از کیان انقلاب اسلامی حفظ و تقویت کنند.
وی تصریح کرد: نکته اساسی دیگر و محوری این است که بر اساس بیانیه شورای عالی امنیت ملی توقف جنگ برای بررسی شروط ۱۰گانه کشورمان پس از رد شروط ۱۵ گانه و خودخواهانه ترامپ جنایتکار و با بررسی کامل ابعاد آن در مراجع بالادستی و تحت اشراف رهبر حکیم و بابصیرت کشورمان صورت گرفت و از این رو نمی توان و نباید خدشه ای به روال طی شده آن وارد کرد و یا آن را ناشی از خیانت و دخالت جریان های سیاسی یا سازشکار دانست.
ایران هیچگاه به هیچ کشوری تجاوز نکرده است
امامی یاداور شد: ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی ایران همواره به اصول و مقررات بینالمللی و سازو کارهای قانونی در عرصه جهانی در طول ۴۷ سال گذشته پایبند بوده و هیچگاه به هیچ کشور همسایه یا دورتری تجاوز و تعدی نکرده است بلکه خود در معرض انواع توطئهها و تجاوزات قرار گرفته که سه جنگ تحمیلی نمونه بارز آن است و این مهم سند استواری و اقتدار نهضت خروشان امام روح الله( ره) در نظام بینالملل است و می تواند مبنای روشنی برای تعامل و همکاری همسایگان و دیگر کشورها با میهنمان قلمداد شود.
این فعال سیاسی اجتماعی اضافه کرد: بویژه آنکه در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه نیز اوج رواداری و خویشتنداری برابر برخی کشورهای همسایه و عهدشکن که در همدستی آشکار با متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی اقدامات خصمانه ای را علیه کشورمان داشتند، مشاهده شد و جمهوری اسلامی ایران با نجابت مثال زدنی تنها به پایگاهها و استحکامات دشمن آمریکایی در حریم آنها که در حکم سرزمین متجاوزان بود، موشک زده است که در عرف بین الملل این مسئله از حقوق مسلم و قانونی کشورمان به حساب می آید.
تهدیدات ترامپ علیه ایران مصداق جنگ روانی و با واکنش منفی جهانی مواجه شد
یک استاد دانشگاه در مازندران با اشاره به مواضع اخیر رئیسجمهور آمریکا در جریان جنگ تحمیلی سوم، این اظهارات را بخشی از عملیات روانی و تبلیغاتی دانست و گفت: تهدید به نابودی تمدن ایران، با واکنشهای گسترده و حتی انتقاد در داخل آمریکا مواجه شد.
محمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر امکان «نابودی تمدن ایران در یک شب» اظهار کرد: اینگونه ادبیات، بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، در چارچوب جنگ روانی قابل تحلیل است و حتی در داخل آمریکا نیز موجب خشم برخی نمایندگان کنگره شد، چراکه چنین سخنانی بهنوعی تهدید به ارتکاب جنایت جنگی تلقی میشود.
اسفندیاری ادامه داد: به نظر میرسد همزمان با توقف درگیریها، تلاشهایی برای فرافکنی و انداختن مسئولیتها بر دوش سایر بازیگران از جمله رژیم صهیونیستی در حال شکلگیری است.
وی تصریح کرد: در برخی روایتها حتی تلاش شده مسئولیت این تصمیمات به افراد خاصی در ساختار دفاعی آمریکا نسبت داده شود و احتمالاً در ادامه شاهد پیامدهای سیاسی از جمله برکناری برخی افراد خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، نبود هدف مشخص از آغاز این درگیری و هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی برای آمریکا، موجب شده تا این تحولات با انتقادات جدی حتی از سوی مقامات و تحلیلگران غربی مواجه شود و با پیروزی راهبردی ایران در جنگ تحمیلی مواجه شدیم.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تنشها گفت: ایجاد بیثباتی در اقتصاد جهانی، افزایش هزینههای نظامی و تضعیف جایگاه بینالمللی آمریکا، از جمله نتایجی است که در تحلیلهای مختلف به آن اشاره شده و نشان میدهد این رویکردها با چالشهای جدی مواجه بوده است.
غلامرضا شریعتی رئیس مجمع نمایندگان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حضور و نقشآفرینی مردم در صحنه اظهار کرد: آنچه زمینهساز این تحول اساسی شد، اراده و حضور پررنگ ملت بود. در شرایطی که کشور با تهدیدات گسترده مواجه بود، این آحاد مردم بودند که بهصورت سنگر به سنگر از این عرصه دفاع کردند.
وی افزود: در مدت جنگ تحمیلی و بهویژه در بازه زمانی دو هفتهای آتشبس، حفظ این انسجام و حضور مردمی ضروری است. ملت ایران در این مقطع نهتنها نقش خود را کاهش نداده، بلکه پررنگتر از گذشته، دشمن را به پذیرش این آتشبس وادار کرده است.
ضرورت هوشیاری در برابر فریبهای دشمن
رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به سوابق بدعهدی طرفهای مقابل تصریح کرد: با توجه به تجربههای گذشته، بهویژه در مذاکرات، دشمن نشان داده که قابل اعتماد نیست و بارها با فریب و پیمانشکنی از پشت خنجر زده است. از اینرو، هوشیاری نیروهای مسلح و مسئولان باید دوچندان شود.
وی ادامه داد: دشمن با ترفندهای مختلف بهدنبال سوءاستفاده از شرایط است، بنابراین لازم است همه دستگاهها با دقت، شبانهروزی و هماهنگ عمل کنند تا هرگونه نقشه احتمالی ناکام بماند.
تأکید بر دقت و اقتدار در مذاکرات
شریعتی با اشاره به مسئولیت دستگاه دیپلماسی گفت: کسانی که مأموریت مذاکره را بر عهده دارند، باید با درک صحیح از ماهیت دشمن، با احتیاط، دوراندیشی و با تکیه بر مشورتهای کلان نظام وارد این عرصه شوند.
آنچه از جنگ تحمیلی سوم آمریکایی -صهیونیستی و واکنشهای داخلی و بینالمللی برمیآید، نشاندهنده ناکارآمدی رویکردهای مبتنی بر تهدید و فشار در برابر ملت ایران است؛ ملتی که با پشتوانه تمدنی، فرهنگی و اعتقادی خود، همواره در برابر چالشها ایستادگی کرده و مسیر خود را با اقتدار ادامه داده است. تجربه این مقطع نیز بار دیگر نشان داد که انسجام ملی و اتکا به ظرفیتهای درونی، مهمترین عامل عبور از بحرانهاست و باید جهان به ایران قوی سلام گوید.
نظر شما