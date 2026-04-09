به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به توسعه برنامههای آموزشی در حوزه محیطزیست اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۴ هزار و ۵۴۰ نفرساعت آموزش همگانی برای گروههای مختلف مردمی در استان کردستان برگزار شده است.
وی افزود: این آموزشها طیف گستردهای از مخاطبان شامل دانشآموزان، دهیاران، فعالان اجتماعی، صاحبان کسبوکار و عموم شهروندان را دربر گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان ادامه داد: دورههای آموزشی با هدف ارتقای سواد محیطزیستی و افزایش مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی، در قالب کارگاههای محلی، نشستهای آموزشی، برنامههای فرهنگسازی شهری، فعالیتهای میدانی و دورههای مجازی اجرا شده است.
زندی با تأکید بر ضرورت فراگیر بودن آموزشهای محیطزیستی گفت: گستردگی مخاطبان نشان میدهد این آموزشها باید برای تمامی اقشار جامعه قابل دسترس باشد و محدود به گروههای تخصصی نشود.
وی همچنین از اجرای ۱۸ هزار و ۴۵۶ نفرساعت آموزشهای ضمنخدمت برای کارکنان دستگاههای اجرایی استان خبر داد و افزود: همراهی بدنه اداری در کنار آگاهیبخشی عمومی، نقش مؤثری در تسهیل روند حفاظت از محیطزیست دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان تصریح کرد: آموزش کارکنان میتواند به تغییر رویکردهای اداری در مسیر توسعه پایدار کمک کند و در کنار آن، آموزشهای عمومی نیز بستر مشارکت مردمی را تقویت میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای آتی این ادارهکل بر تقویت آموزشهای همگانی، گسترش همکاری با مدارس و دانشگاهها، توسعه فعالیتهای محلی در روستاها و افزایش تعامل با سازمانهای مردمنهاد متمرکز است تا فرهنگ حفاظت از محیطزیست در همه سطوح جامعه نهادینه شود.
