  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

پیشتازی کردستان در آموزش‌های همگانی محیط‌زیست با ثبت ۲۴ هزار نفرساعت

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان از اجرای گسترده آموزش‌های عمومی محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: بیش از ۲۴ هزار نفرساعت آموزش برای اقشار مختلف در استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به توسعه برنامه‌های آموزشی در حوزه محیط‌زیست اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۴ هزار و ۵۴۰ نفرساعت آموزش همگانی برای گروه‌های مختلف مردمی در استان کردستان برگزار شده است.

وی افزود: این آموزش‌ها طیف گسترده‌ای از مخاطبان شامل دانش‌آموزان، دهیاران، فعالان اجتماعی، صاحبان کسب‌وکار و عموم شهروندان را دربر گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان ادامه داد: دوره‌های آموزشی با هدف ارتقای سواد محیط‌زیستی و افزایش مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی، در قالب کارگاه‌های محلی، نشست‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگ‌سازی شهری، فعالیت‌های میدانی و دوره‌های مجازی اجرا شده است.

زندی با تأکید بر ضرورت فراگیر بودن آموزش‌های محیط‌زیستی گفت: گستردگی مخاطبان نشان می‌دهد این آموزش‌ها باید برای تمامی اقشار جامعه قابل دسترس باشد و محدود به گروه‌های تخصصی نشود.

وی همچنین از اجرای ۱۸ هزار و ۴۵۶ نفرساعت آموزش‌های ضمن‌خدمت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و افزود: همراهی بدنه اداری در کنار آگاهی‌بخشی عمومی، نقش مؤثری در تسهیل روند حفاظت از محیط‌زیست دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان تصریح کرد: آموزش کارکنان می‌تواند به تغییر رویکردهای اداری در مسیر توسعه پایدار کمک کند و در کنار آن، آموزش‌های عمومی نیز بستر مشارکت مردمی را تقویت می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های آتی این اداره‌کل بر تقویت آموزش‌های همگانی، گسترش همکاری با مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های محلی در روستاها و افزایش تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد متمرکز است تا فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در همه سطوح جامعه نهادینه شود.

کد مطلب 6796028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

