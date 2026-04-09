۵۷ ورزشکار کاروان « شهدای ناو دنا» عازم سانیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان ۹۹ نفره با ۵۷ ورزشکار در قالب ۱۰ رشته ورزشی و ۴۲ نفر کادر فنی، سرپرستی، پزشکی و گروه خبری عازم این بازیها شد.

تیم های مختلف ورزشی به همراه کادر سرپرستی، فنی و پزشکی صبح امروز پنج‌شنبه (۲۰ فروردین) با ۴ دستگاه اتوبوس از تهران به سمت مرز باجگیران(خراسان رضوی)حرکت کرده و در ادامه به صورت زمینی به عشق‌آباد ترکمنستان منتقل می‌شوند تا از فرودگاه این شهر، سفر هوایی خود را آغاز کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کاروان ایران از عشق‌آباد راهی شهر پکن خواهد شد و سپس در دو گروه جداگانه به سانیا، محل برگزاری بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶، اعزام می‌شوند.

با توجه به شرایط موجود و بسته بودن حریم هوایی، این اعزام به صورت زمینی و سپس هوایی انجام می‌گیرد.این دوره از بازی‌ها از دوم تا ۱۰ اردیبهشت‌ماه به میزبانی چین و در شهر سانیا برگزار خواهد شد.