پرچمدار کاروان ایران در بازی های ساحلی آسیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ار روابط عمومی کمیته ملی المپیک، آرش فرهادیان سرپرست کاروان ایران اعلام کرد: مهدی شیری محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، از سوی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پرچمدار کاروان ایران در بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیای چین انتخاب شده است.
فرهادیان با اشاره به سوابق این بازیکن افزود: این انتخاب با توجه به سوابق ارزنده و عملکرد درخشان وی در رقابتهای بینالمللی صورت گرفته است. شیری محمدی طی سالهای اخیر یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی فوتبال ساحلی بوده و نقش مهمی در موفقیتهای این تیم در میادین آسیایی و جهانی ایفا کرده است.
سرپرست کاروان اعزامی ادامه داد: حضور مؤثر این بازیکن در ترکیب تیم ملی و سهم بسزای او در کسب عناوین قهرمانی و سکوهای بینالمللی، وی را به یکی از چهرههای شاخص فوتبال ساحلی کشور تبدیل کرده است. تجربه، تعهد و عملکرد فنی قابل توجه او از جمله دلایل اصلی انتخابش بهعنوان پرچمدار کاروان ایران در این رویداد مهم ورزشی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ از ۲۷ فروردینماه به میزبانی شهر سانیا در کشور چین برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران با هدف اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در این رقابتها حضور پیدا خواهد کرد.
سوابق مهدی شیری محمدی ، پرچمدار کاروان « شهدای ناو دنا » کشورمان به بازیهای ساحلی سانیا ۲۰۲۶، بدین شرح است :
۹ سال سابقه حضور در تیم ملی
۴ قهرمانی مسابقات بین قاره ای
۱ نایب قهرمانی مسالقات بین قاره ای
۲ قهرمانی مسابقات جام ملتهای آسیا مقام سوم المپیک ساحلی جهان _ قطر
مقام سوم جام جهانی_ دبی
نایب قهرمانی مسابقات جهانی سن پطرزبورک روسیه آقای گل مسابقات جهانی سن پطرزبورگ روسیه
نایب قهرمانی مسابقات جام مشترک المنافع_ بلاروس
نایب قهرمانی مسابقات المپیک آسیا _ عربستان
