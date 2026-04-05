ترکیب رشته و نفرات ایران برای حضور در بازیهای ساحلی سانیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم کمیته ملی المپیک و پس از برگزاری نشست هماهنگی برای اعزام کاروان ورزش ایران به بازیهای ساحلی سانیا، تعداد ورزشکاران و همراهان اعزامی و رشته های شرکت کننده مشخص شد.

با اعلام کمیته ملی المپیک هدف اصلی از این اعزام، اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های مسابقه و همچنین حضور شایسته و زیبنده نام جمهوری اسلامی ایران است.

کاروان ورزشی ایران با نام شهدای ناوگروه دنا، به صورت زمینی راهی مرز باجگیران خواهد شد و از طریق مرز هوایی ترکمنستان خود را به چین می‌رساند. کلیه هماهنگی‌های لازم با نهادهای داخلی و خارجی انجام شده است.

قرار است پیش از اعزام نهایی، یک نشست هماهنگی به صورت گروهی با کلیه نفرات اعزامی برگزار شود تا موارد لازم از قبیل مقررات اقامتی، زمان‌بندی، مسائل تشریفاتی و انتظارات فنی و اخلاقی به طور کامل مطرح و جمع‌بندی شود.

کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام شهدای ناوگروه دنا، در مجموع ۹۹ نفر اعزام خواهند شد که ۵۷ ورزشکار و ۴۲ مربی، سرپرست، گروه پزشکی، خبری و کادر سرپرستی در آن حضور خواهند داشت.

ورزشکاران ایران در ۱۰ رشته فوتبال ساحلی، دو و میدانی ساحلی، هندبال ساحلی، کشتی ساحلی، کبدی ساحلی، والیبال ساحلی، جوجیتسو، صعود ورزشی (سنگنوردی)، واترپلو و بسکتبال سه‌نفره در این دوره از بازی‌ها به میدان خواهند رفت.