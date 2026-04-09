آغاز مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز شهادت قائد امت اسلامی و رهبر شهید، همزمان با سراسر کشور در مناطق مختلف استان مازندران با حضور گسترده و پرشور مردم آغاز شد.

اقشار مختلف مردم، با حضور در مساجد، مصلی‌ها و اماکن مذهبی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین‌ها با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و حضور در تجمعات مردمی، آمادگی خود را برای ادامه مسیر شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان اعلام کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، همزمان با این مراسم، آیین‌های عزاداری، سینه‌زنی و دسته‌روی در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود و هیئات مذهبی با حضور در سطح شهرها و روستاها، فضای استان را رنگ و بوی عاشورایی بخشیده‌اند.

همچنین طی ۴۰ شب گذشته، اجتماعات مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام و در راستای پاسداشت خون شهیدان، به‌صورت مستمر در نقاط مختلف مازندران برگزار شده که نشان‌دهنده عمق همبستگی و حضور میدانی مردم در صحنه‌های مختلف است.

گزارش‌ها حاکی است این مراسم‌ها تا ساعات پایانی امشب در شهرها و بخش‌های مختلف استان ادامه خواهد داشت و با قرائت دعا و آیین‌های ویژه به پایان می‌رسد.