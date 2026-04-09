۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

واریز ۸.۲ همت سود به حساب یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۱ سهام‌دار

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: ۸.۲ همت سود به حساب یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۱ سهام‌دار در اسفند ۱۴۰۴ واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ۸.۲ همت سود شامل جاری و سنواتی از سوی ۳۲ ناشر به حساب یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۱ سهام‌دار در اسفند ۱۴۰۴ از طریق سامانه سجام واریز شد.

این گزارش حاکی است سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمام فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است. هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیک» بهره‌مند شود.

سمیه رسولی

