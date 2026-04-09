به گزارش خبرنگار مهر، رستم پور صبح پنجشنبه در نشست با کارآفرینان بخش شیلات با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط با بخش خصوصی گفت: توسعه همکاری با کارآفرینان و فعالان این حوزه، نقش مهمی در رفع موانع تولید و ارتقای امنیت غذایی کشور دارد.

رستم‌پور، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این استان، اظهار کرد: پیگیری مستمر مسائل و چالش‌های تولید، ارائه گزارش‌های منظم از روند فعالیت‌ها و حضور میدانی مدیران، از جمله الزامات تصمیم‌گیری دقیق در برنامه‌های آینده است.

وی با تأکید بر گسترش تعامل با بخش غیردولتی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌تواند به تسریع روند توسعه در بخش شیلات کمک کند.

در این نشست که با حضور مدیرکل شیلات مازندران، معاونان، کارشناسان و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های اجرایی استان ارائه شد.

در ادامه، کارآفرینان بخش شیلات با بیان تجربیات و دستاوردهای خود، به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها، نیازها و پیشنهادهای موجود پرداختند و خواستار تقویت حمایت‌ها و تسهیل روند فعالیت‌های تولیدی شدند.

همچنین مدیران و مسئولان حاضر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های تخصصی، بر ضرورت افزایش تعامل میان بخش دولتی و خصوصی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و هم‌افزایی برای عبور از موانع تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، تقویت همکاری‌ها میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، از مهم‌ترین راهکارهای توسعه پایدار در بخش شیلات و افزایش تولید محصولات آبزی در کشور عنوان شده است.