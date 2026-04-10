  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۹

افسری: غیرت ایرانی پاسخی محکم به دشمن بود

مربی تیم ملی تراپ با محکوم کردن جنگ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر غیرت و ایستادگی ایرانیان در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: ایران همه جان من است.

علی افسری مربی تیم ملی تراپ در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی وضعیت کنونی کشور و جنگ رمضان اظهار کرد: برای همه ما خط قرمز ایران است. ورزشکار بودن در تیم ملی یعنی سال‌ها تلاش برای برافراشتن پرچم کشور، تسلیم نشدن و افتخار کردن به موفقیت‌ها. عضویت در تیم ملی افتخار حمل پرچم مقدس ایران است و ما به عهد خود وفادار خواهیم ماند.

افسری در ادامه به عنوان یک فعال ورزشی تصریح کرد: ایران هرگز در برابر دشمن تسلیم نمی‌شود. حملات ناجوانمردانه رژیم کودک‌کش به کشورمان بذرهای غیرتی را که نسل به نسل منتقل شده را شکوفا کرده است. جوانان ما در حال تجربه روزهایی هستند که در تاریخ این سرزمین سابقه دارد. ما مردمی هستیم که در سخت‌ترین شرایط اصالت خود را فراموش نمی‌کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه جهان را به ستایش ایرانیان وادار کرده و دشمن را به پذیرش شکست مجبور کرده غیرت ایرانی است. فرهنگ مقاومت و ایستادگی در باور تاریخی ایرانیان به وضوح قابل مشاهده است.

مربی تیم ملی تراپ کشورمان در پایان با تأکید بر همبستگی و غیرت ملی گفت: به عنوان یک فرد عادی و یک ایرانی در کنار همه مردم ایران اعلام می‌کنم دشمن متجاوز بداند ایران جانِ من است و برای دفاع از آن همیشه آماده هستیم.

کد مطلب 6796081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها