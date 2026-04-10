افسری: غیرت ایرانی پاسخی محکم به دشمن بود

علی افسری مربی تیم ملی تراپ در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی وضعیت کنونی کشور و جنگ رمضان اظهار کرد: برای همه ما خط قرمز ایران است. ورزشکار بودن در تیم ملی یعنی سال‌ها تلاش برای برافراشتن پرچم کشور، تسلیم نشدن و افتخار کردن به موفقیت‌ها. عضویت در تیم ملی افتخار حمل پرچم مقدس ایران است و ما به عهد خود وفادار خواهیم ماند.

افسری در ادامه به عنوان یک فعال ورزشی تصریح کرد: ایران هرگز در برابر دشمن تسلیم نمی‌شود. حملات ناجوانمردانه رژیم کودک‌کش به کشورمان بذرهای غیرتی را که نسل به نسل منتقل شده را شکوفا کرده است. جوانان ما در حال تجربه روزهایی هستند که در تاریخ این سرزمین سابقه دارد. ما مردمی هستیم که در سخت‌ترین شرایط اصالت خود را فراموش نمی‌کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه جهان را به ستایش ایرانیان وادار کرده و دشمن را به پذیرش شکست مجبور کرده غیرت ایرانی است. فرهنگ مقاومت و ایستادگی در باور تاریخی ایرانیان به وضوح قابل مشاهده است.

مربی تیم ملی تراپ کشورمان در پایان با تأکید بر همبستگی و غیرت ملی گفت: به عنوان یک فرد عادی و یک ایرانی در کنار همه مردم ایران اعلام می‌کنم دشمن متجاوز بداند ایران جانِ من است و برای دفاع از آن همیشه آماده هستیم.