به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی به مناسبت چهلمین روز شهادت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای بیانیه‌ای صادر کرد.

متن ببانیه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

چهل روز از شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) می‌گذرد؛ جنایتی هولناک که نه‌تنها ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران، بلکه زخمی عمیق بر پیکره امت اسلامی و وجدان بیدار جهانیان است.

آن امام شهید، در سراسر عمر پربرکت خویش، لحظه‌ای از مجاهدت در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی بازنایستاد. از مبارزات دوران ستم‌شاهی تا مسئولیت‌های خطیر پس از انقلاب، از ریاست‌جمهوری تا رهبری، همه هستی خود را وقف عزت، استقلال و پیشرفت ایران و اسلام کرد و سرانجام به آرزوی دیرین خویش، یعنی فیض عظیم شهادت، نائل آمدند.

در سال‌های رهبری، همچون کوهی استوار در برابر طوفان‌ها ایستاد و با تدبیر، حکمت و صلابت، انقلاب اسلامی را از پیچیده‌ترین بحران‌ها عبور داد. رهبری ایشان بر پایه ایمان به خدا، مردم‌باوری و احساس مسئولیت تاریخی استوار بود و همواره بر توان ملت ایران برای دستیابی به عزت و استقلال تأکید داشتند. در عرصه سیاست خارجی، با تکیه بر اصول «عزت، حکمت و مصلحت»، مسیر استقلال و عدالت‌خواهی را تثبیت کردند و نشان دادند که ملتی مقاوم می‌تواند بدون اتکا به بیگانگان، جایگاه خود را در معادلات جهانی حفظ کند. در این میان، آرمان فلسطین جایگاهی محوری داشت و حمایت از آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت انقلاب اسلامی بود.

ایشان با نگاهی راهبردی، جریان مقاومت را از مفهومی محدود در شعارها، به جبهه‌ای گسترده و اثرگذار در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کردند؛ جریانی که امروز در برابر اشغالگری و سلطه‌طلبی ایستاده و الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان است. اینجانب که از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی در کسوت وزیر امور خارجه، افتخار همراهی با ایشان را داشته‌ام، همواره از نزدیک شاهد دغدغه‌های عمیق و مستمر آن رهبر فرزانه برای ایجاد وحدت و همگرایی میان مسلمانان و تقویت جبهه مقاومت بوده‌ام. این رویکرد، در عمل با جهت‌دهی هوشمندانه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت؛ از تلاش برای ایجاد آشتی و انسجام میان گروه‌های شیعی در لبنان و شکل‌گیری جریانی منسجم و اثر گذار، تا تقویت همگرایی در میان نیروهای مقاومت اسلامی افغانستان، حمایت از جریان‌های مبارز شیعی در عراق در دوران صدام و شکل‌گیری سپاه بدر، و نیز پشتیبانی از مردم مظلوم بوسنی و هرزگوین.

این اقدامات، بذرهایی بود که در سال‌های ابتدایی انقلاب کاشته شد و امروز در قالب «محور مقاومت» به درختی تنومند و اثرگذار تبدیل شده است تا جاییکه بنا به پیش بینی آن شهید عزیز، در بازتعریف معادلات جدید جهانی، قطب اسلامی با محوریت ایران و جبهه مقاومت، به قطب سوم جهانی مبدل خواهد شد. بی‌تردید، شهادت ایشان پایان راه نیست، بلکه آغاز فصل جدیدی در بیداری امت اسلامی است. این خون‌های پاک، اراده ملت‌ها را برای ایستادگی در برابر ظلم استوارتر خواهد ساخت.

اکنون، در چهلمین روز این ضایعه بزرگ، وظیفه‌ای سنگین بر دوش همه ماست، حفظ وحدت، تداوم مسیر انقلاب، دفاع از آرمان فلسطین و تقویت جبهه مقاومت. اینجانب ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه، با اندوهی عمیق، بر تداوم راه و آرمان‌های آن شهید بزرگ تأکید نموده و با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اطمینان دارم که در سایه توکل الهی، این مسیر پرافتخار با صلابت ادامه خواهد یافت.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

علی اکبر ولایتی

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی